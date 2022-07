Etappe 16: waar valt Pogacar aan in eerste pittige Pyreneeënrit?

Het profiel van de zestiende etappe van de Tour - NOS

Op de vrijwel vlakke 70 kilometer erna kan het peloton even op adem komen, tot de schaduw van de eerste Pyreneeënberg over de renners valt. Klassementsrenners opgelet. Waar valt Pogacar aan? Het bal opent met de 11,4 kilometer lange Port de Lers, van gemiddeld 7 procent. Na de afdaling: direct de Mur de Péguère, 9,3 kilometer (à 7,8 procent), waarvan je de laatste 3,5 kilometer liever niet doet. Gemiddeld 12 procent met stukken van 16 en 18 procent. Op de top storten de renners zich het dal in, tot de streep in Foix, 27,5 kilometer verderop. De grote vraag voor geletruidrager Jonas Vingegaard is: waar valt nummer twee Tadej Pogacar aan? En renners in een eventuele kopgroep overpeinzen de beste plek om voor de ritzege te gaan.

Voor tips moet Pogacar even op de Bahrein-bus kloppen en vragen of Luis León Sánchez thuis is. De Spaanse meesterdaler won een identieke rit in de Tour van 2012. Of probeer het anders bij de INEOS-bus en vraag naar Adam Yates. In de Tour van 2019 won de Brit na een ontsnapping over de Port de Lers en de Mur de Péguère. Al lag de finish destijds niet in het dal van Foix, maar bergop in het nabijgelegen Prat d'Albis. Luister naar Pogacar op de rustdag en vuurwerk ligt in het verschiet. "Bij elke mogelijkheid, op elke beklimming ga ik proberen aan te vallen. Ik ga alles geven en wil nergens spijt van hebben achteraf." Zou Vingegaard al nerveus worden? Zijn Jumbo-ploeg leverde toch wat klimkracht in met de abandonnées van Primoz Roglic en Steven Kruijswijk.

De lijst met potentiële vluchters - Jungels, Kämna, Powless, Pinot, alleskunner Van Aert - is haast te lang om door te nemen. Maar laten we toch Bauke Mollema even noemen, die zei kansjes te zien in week drie. De uitlopers van de Pyreneeën liggen Mollema wel, vorig jaar won hij de Touretappe naar het nabijgelegen Quillan. En zien we Froome weer mee in de vlucht, zoals in zijn sterke etappe naar Alpe d'Huez? "Als de benen er zijn, ga ik het proberen", zei de Israel-renner op de rustdag. De ambities van de Keniaan liggen overigens voorbij de finish - bij een wielercentrum in Rwanda, voor Afrikaans fietstalent.

Even terug naar die twee beklimmingen van de eerste categorie. Daar vinden de renners wellicht nog wat beren op de weg. Letterlijk. Beren op de weg Het peloton kronkelt de laatste zestig kilometer van de etappe door het natuurpark van Ariège, waar nog zo'n vijftig wilde bruine beren leven. Die zijn daar jaren geleden losgelaten. Voor de Tourkaravaan is het in beschermd natuurgebied verboden snacks en souvenirs rond te strooien. Nieuwsgierige beren zullen dus niet snel naar de koers worden gelokt door verdwaalde hapjes in de berm. Misschien maar goed ook, want zelfs bergop is een bruine beer sneller dan de gele trui.

