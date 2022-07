Dertien doden bij rellen in Ecuadoraanse gevangenis

Bij rellen in een gevangenis in het Ecuadoraanse Santo Domingo zijn zeker dertien doden en twee gewonden gevallen. Waarschijnlijk gaat het om geweld tussen verschillende drugsbendes, die banden hebben met Mexicaanse kartels.

De politie en het leger zijn op de gevangenis afgestuurd om de orde te herstellen, zegt de Ecuadoraanse overheidsinstantie die over penitentiaire inrichtingen gaat. Zij zullen ook het definitieve aantal slachtoffers vaststellen.

Geweld in Ecuadoraanse gevangenissen is niet ongewoon. In mei kwamen er in dezelfde gevangenis in Santo Domingo nog ruim veertig gedetineerden om het leven. De politie vond toen explosieven en vuurwapens bij gevangenen.

Overvol

Vorig jaar stierven in totaal 316 gevangenen tijdens rellen in gevangenissen in Ecuador. Ook gevangenissen in andere Zuid-Amerikaanse landen gaan gebukt onder hevig bendegeweld.

Het geweld wordt ook aangewakkerd door overvolle gevangenissen. In Ecuador zitten er 12,5 procent meer mensen in gevangenissen dan waar eigenlijk plek voor is. De Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens constateerde dat de Ecuadoraanse staat de gevangenissen grotendeels aan hun lot overlaat.