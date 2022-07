Meerkampster Vetter verovert WK-zilver na spannend duel met Belgische Thiam

Atlete Anouk Vetter is er tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene niet in geslaagd het goud op de meerkamp te grijpen. De 29-jarige Nederlandse stond aan de Amerikaanse westkust na zes van de zeven onderdelen nog aan de leiding in het klassement. Op de afsluitende 800 meter moest ze evenwel het hoofd buigen voor de Belgische Nafissatou Thiam: 2.20,09 om 2.13,00.

Na de eerste dag van de meerkamp stond Vetter tweede in het tussenklassement, achter Thiam. Ze liep zondag de 100 meter horden in 13,30 seconden, kwam bij het hoogspringen tot 1,80 meter, stootte de kogel naar een afstand van 16,25 meter en beëindigde de 200 meter in 23,73.

Topvorm

Vetter, die het Nederlands record in mei bij de internationale meerkamp in Götzis op 6.693 punten had gebracht, keerde een dag later op de technische nummers in de vorm van haar leven terug in het Hayward Field Stadium. Tijdens het openingsnummer van de maandag, het verspringen, kwam ze in haar derde poging tot 6,52 meter. Het betekende een persoonlijk record. Tijdens het speerwerpen zette ze een afstand van 58,29 meter op het scorebord.

Na zes van de zeven onderdelen ging de Nederlandse aan de leiding in het klassement. De afsluitende 800 meter, Vetters minst favoriete onderdeel, deed haar uiteindelijk de das om. De voorsprong van negentien punten bleek een te kleine marge om Thiam van het goud af te houden.