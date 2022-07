Russische toptennisster Darja Kasatkina: 'Ik heb een vriendin'

Darja Kasatkina, de beste Russische tennisster van het moment, heeft gezegd dat ze lesbisch is. In een interview op Youtube met de Russische blogger Vitja Kravtsjenko vertelde ze dat ze een vriendin heeft.

Kasatkina zegt in het gesprek dat ze geïnspireerd is door voetbalster Nadja Karpova. Die kwam in juni uit de kast, als eerste teamsporter die een nationale ploeg van Rusland vertegenwoordigd heeft. Karpova speelt tegenwoordig in Spanje.

In het interview zegt Kasatkina dat "in de kast leven onmogelijk is". Volgens haar is "in vrede leven met jezelf" het enige dat belangrijk is: "Alle anderen kunnen de klere krijgen".

Op homoseksualiteit rust in Rusland een sterk taboe. In 2013 werd er bovendien een wet aangenomen die het "promoten van niet-traditionele seksuele relaties" bij minderjarigen verbiedt. Kasatkina: "Er zijn zoveel onderwerpen taboe in Rusland. Het hele idee dat iemand er zelf voor zou kiezen om homoseksueel te zijn, is onzin. Niets is makkelijker dan heteroseksueel zijn in deze wereld."

Op het moment dat het interview werd gepubliceerd, werd in het Russische parlement een voorstel ingediend om de anti-lhbti-wet uit 2013 aan te scherpen. Als het voorstel wordt aangenomen worden alle positieve of zelfs neutrale uitingen over lhbti-relaties verboden, en mag er geen lhbti-content meer vertoond worden in bioscopen.

Kasatkina ziet de situatie voor de lhbti-gemeenschap voorlopig niet vooruitgaan in Rusland, zegt ze. Op de vraag of mensen van hetzelfde geslacht ooit hand in hand over straat kunnen, zegt ze: "Nooit. Zoals het er nu voorstaat, zal het nooit geaccepteerd worden."

'Totale nachtmerrie'

Net als Karpova woont Kasatkina op dit moment in Spanje. Daar is het interview ook opgenomen. Als Kravtsjenko haar vraagt of ze door haar ontboezeming vreest niet meer terug te kunnen keren naar Rusland, moet Kasatkina huilen.

In het interview spreekt Kasatkina zich, net als eerder Karpova, ook uit tegen de oorlog die Rusland voert in Oekraïne. Ze noemt het "een totale nachtmerrie" en zegt dat haar diepste wens is dat de oorlog beëindigd wordt.