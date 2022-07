Na chef stuurt Zelensky nog tientallen medewerkers veiligheidsdienst weg

De Oekraïense president Zelensky heeft tientallen medewerkers van veiligheidsdienst SBU uit hun functie ontheven. De beslissing komt een dag nadat hij het hoofd van de SBU, Ivan Bakanov, had geschorst. In eerdere berichten werd gesproken van ontslag. Ook de Oekraïense hoofdaanklager Iryna Venediktova werd geschorst.

Wie de 28 weggestuurde SBU-medewerkers zijn, is niet duidelijk. Volgens Zelensky gaat het om functionarissen van "verschillende niveaus en verschillende aandachtsgebieden". De reden is bij iedereen hetzelfde, zei hij in een videotoespraak: "Onbevredigende werkresultaten".

Collaboratie met de Russische bezetter werd niet specifiek als reden genoemd bij de 28 functionarissen. Dat is wel een groot probleem onder ander SBU-personeel, zei Zelensky gisteren. Zeker zestig SBU-medewerkers en medewerkers van het openbaar ministerie werken in bezet gebied samen met de Russen, aldus de president. Dat was één van de redenen om Bakanov en Venediktova te schorsen.

Tijdelijke vervangers

Ook verschillende gefaalde pogingen om Oekraïens grondgebied in handen te houden worden Bakanov aangewreven. Cherson viel zonder al te veel Oekraïense weerstand, onder meer omdat SBU-personeel er niet in slaagde een brug op te blazen. Daardoor konden Russen zo de stad in rijden.

Inmiddels zijn er tijdelijke vervangers aangesteld voor het tweetal. De leiding van de SBU is overgenomen door Vasil Maljoek, die eerder het bestrijden van corruptie binnen de veiligheidsdiensten als taak had. Venediktova is vervangen door haar assistent Oleksiy Symonenko.

Samenwerking met VS

Zowel Bakanov als Venediktova gelden als naaste getrouwen van Zelensky. Bakanov is een jeugdvriend en leidde zijn presidentiële verkiezingscampagne. Venediktova speelde ook een belangrijke rol in die campagne.

De Verenigde Staten zeggen vooralsnog gewoon informatie te blijven delen met de SBU: "We investeren niet in personen, we investeren in instituties en president Zelensky heeft zijn redenen om deze personen te vervangen", aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.