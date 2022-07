Tumor ontdekt bij voormalig Ajax-aanvaller Haller

Bij oud-Ajacied Sebastien Haller is een tumor in een van zijn teelballen geconstateerd. De 28-jarige aanvaller van Borussia Dortmund heeft het trainingskamp in Zwitserland verlaten en wordt in Duitsland verder onderzocht.

Haller voelde zich maandagochtend na de training niet lekker, waarna verder onderzoek de tumor aan het licht bracht. "We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij de best mogelijke behandeling krijgt", aldus sportief directeur Sebastian Kehl van Borussia Dortmund.

Haller stapte in juni als eredivisietopscorer over van Ajax naar Dortmund voor een bedrag van 31 miljoen euro (exclusief bonussen). Hij speelde sinds januari 2021 in dienst van de Amsterdammers.