België bereikt kwartfinales EK, Frankrijk spaart krachten voor Oranje met gelijkspel

Op het EK voetbal in Engeland heeft Frankrijk, in de kwartfinales de tegenstander van Nederland, in de derde groepswedstrijd 1-1 gelijkgespeeld tegen IJsland. Frankrijk had zich met twee zeges al gekwalificeerd en daarmee was het gelijkspel geen ramp voor de Franse voetbalsters. Het andere duel in groep D, tussen Italië en België, eindigde in 1-0: de Belgische ploeg stapte als winnaar van het veld en plaatste zich zo op het nippertje voor de kwartfinales. Kwartfinalespook In het laatste groepsduel in groep D gaf koploper Frankrijk meteen haar visitekaartje af. Er stond nog geen minuut op de klok toen Melvine Malvard, vervanger van de geblesseerde spits Marie-Antoinette Katoto, met een bekeken schot tekende voor de openingstreffer. Frankrijk, onder leiding van Corinne Diacre, werd op voorhand van dit EK aangemerkt als een van de favorieten. Het land rekende in de groepsfase al af met Italië (5-1) en België (2-1), maar op grote toernooien wil het in de kwartfinales niet echt lukken. Het kwartfinalespook hield de Fransen op het EK in 2009, 2013 én 2017 uit de halve finales. Ook op het WK in 2019 dolf Frankrijk tegen de Verenigde Staten het onderspit in de kwartfinale. Misschien dat Oranje motivatie put uit die statistieken.

Programma EK voetbal - NOS

Frankrijk kon door die vroege voorsprong achteroverleunen en deed dat dan ook. Het leverde IJsland echter niet zoveel op, tot er na een uur spelen zich toch nog een kans ontvouwde. Uit een hoekschop kwam de bal in de kluts terecht, waarbij de Franse keeper Pauline Peyraud-Magnin misgreep. Via een IJslands hoofd schampte de bal, al dan niet per ongeluk, de paal. Twintig minuten voor tijd leek de hoop op een stunt bij IJsland helemaal als sneeuw voor de zon te verdwijnen toen de bal via Malard weer het doel inging. Afscheids 'haka' Maar de Franse spits stond, na het bekijken van de beelden door de VAR, toch buitenspel. Tot grote vreugde van de IJslandse supporters, maar zelfs de traditionele 'haka' van IJsland kon de voetbalsters niet naast Frankrijk brengen. Lang leek het bij die ene treffer te blijven, maar diep in de blessuretijd kreeg IJsland toch nog een strafschop. Dagny Brynjarsdottir faalde niet vanaf de stip. Ondanks het gelijkspel betekende het alsnog de uitschakeling van IJsland.

Een samenvatting van het duel tussen Italië en België op het EK voetbal in Engeland. - NOS

Door de vroege 1-0 van Frankrijk was voor Italië en België - dat andere duel in groep D - de opdracht duidelijk: winnen. Bij die Franse tussenstand een garantie op de kwartfinales. Met dat vooruitzicht leken beide landen elkaar enigszins in bedwang te houden, misschien door spanning, misschien omdat ze gewoon aan elkaar gewaagd waren. Het kwam het spel in ieder geval niet ten goede. De Italianen gaven veel ruimte weg voor rust, maar de Belgen speelden het telkens matig uit.

Elisa Bartoli (l) en Martina Rosucci (m) komen te laat bij Tessa Wullaert (r) - AFP

De grootste kans voor rust was voor de Italiaanse Barbara Bonansea, maar de Zottegemse keepster Nicky Evrard tikte de bal gestrekt uit het doel. Kort na rust brak de wedstrijd open, toen Tinne De Caigny na doortastend drukzetten van de 1.50 meter lange oud-Ajacied Davina Philtjens de bal voor haar voeten kreeg en de 1-0 in de hoek knalde. Italië, op dat moment met één been in het vliegtuig terug naar huis omdat het twee goals nodig had, schrok wakker. Cristiana Girelli krulde de bal op de lat, de Italiaanse vrouwen voerden het baltempo op en er kwamen flinke kansen, maar de gelijkmaker bleef uit. De Belgen lachen, de Italianen huilen. Na een veelbelovend EK-debuut van België vijf jaar geleden, toen de groepsfase al het eindstation was, is plaatsing voor de kwartfinales nu een groot succes voor het Belgische vrouwenvoetbal. De poeier van Tessa Wullaert in blessuretijd, snoeihard op de paal, mag gezien worden als waarschuwing voor Zweden, de tegenstander in de kwartfinales.

De Belgische middenveldster Julie Biesmans was na afloop van de gewonnen EK-wedstrijd tegen Italië emotioneel. De Belgen bereikten voor het eerst in de geschiedenis de kwartfinales op een EK. - NOS