Gemeente Hoogeveen stopt met weghalen omgekeerde vlaggen

De gemeente Hoogeveen stopt voorlopig met het weghalen van omgekeerd opgehangen Nederlandse vlaggen als teken van het boerenprotest. Het weghalen veroorzaakt te veel ophef. aldus de gemeente.

De Nederlandse vlag met de blauwe baan bovenaan is een steunbetuiging aan de boeren en een symbool van verzet tegen de stikstofmaatregelen. Binnen de gemeente Hoogeveen hingen op verschillende plekken honderden protestvlaggen. Ook nu nog hangen er vlaggen aan lantaarnpalen en verkeerslichten, wat volgens de gemeente onveilige verkeerssituaties op kan leveren.

Ook is het bevestigen van spandoeken en vlaggen aan gemeentelijke eigendommen zoals lantaarnpalen volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente niet toegestaan.

Opstootje

De demonstranten kregen te horen dat de vlaggen aan de lantaarnpalen voor 14.00 uur vrijdagmiddag weg moesten zijn. Dat gebeurde niet, waarop gemeentewerkers zelf in actie kwamen.

Volgens de gemeente liep dit uit tot een opstootje bij het Raadhuisplein in Hoogeveen, waarbij enkele medewerkers zouden zijn uitgescholden. Maar een van de omstanders zei tegen RTV Drenthe dat hij foto's wilde maken en daarbij was gehinderd door de medewerkers die de vlaggen aan het weghalen waren.

Discussie ontstaan

Uiteindelijk besloot de gemeente de opruimactie voor gezien te houden. "We zien dat er veel discussie over is ontstaan en vooral in negatieve zin, daarom laten we de vlaggen voorlopig hangen", zei een gemeentewoordvoerder tegen RTV Drenthe.

De gemeente had liever gezien dat de demonstranten vóór het ophangen van de vlaggen al contact hadden opgenomen met de gemeente.

Deze week staat een gesprek gepland met diegenen die de vlaggen hebben opgehangen. De vlaggen die door de gemeente zijn verwijderd, kunnen door de eigenaren worden opgehaald op het gemeentehuis.