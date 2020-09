Gouden Koets gaat naar museum, volgend jaar niet op Prinsjesdag te zien

De Gouden Koets keert volgend jaar na de restauratie niet terug naar de Koninklijke Stallen in Den Haag, maar is vanaf juni tot november in het Amsterdam Museum te zien. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekendgemaakt.

Of het rijtuig daarna weer door het staatshoofd op Prinsjesdag gebruikt gaat worden, is nog onduidelijk. "Dat is de grote vraag", zei Koninklijk Huis-verslaggever Kysia Hekster op NPO Radio 1. "Ik verwacht het niet, maar het officiële besluit is nog niet genomen."

De afgelopen jaren kwam de koets onder vuur te liggen vanwege vermeend racisme op het zijpaneel 'Hulde der koloniën'. Daarop is een witte vrouw op een troon te zien met daaromheen mensen met een donkere huidskleur die voor haar buigen en geschenken aan haar voeten leggen.