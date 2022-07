Gazprom kan door 'overmacht' geen gas meer leveren aan grote Europese klanten

Het Russische staatsbedrijf Gazprom heeft meerdere klanten gemeld dat door 'overmacht' de gasleveringen niet meer gegarandeerd kunnen worden. Onder die klanten zijn de grote Duitse gasimporteur Uniper, dat al in grote problemen zit, en RWE, een van oorsprong Duits energiebedrijf dat internationaal opereert.

Een anonieme bron bevestigt aan Reuters dat het gaat om leveringen via de Nord Stream 1-pijpleiding. Die ligt op dit moment stil vanwege onderhoud. Er werd al voor gevreesd dat Rusland dit onderhoud zou aangrijpen om de gastoevoer naar Europa verder te beperken of te stoppen.

Dertigste zet van het schaakspel

"Ik denk dat het te vroeg is om hard te zeggen dat Nord Stream 1 echt dicht gaat, maar het wordt wel steeds waarschijnlijker", zegt Jilles van den Beukel, energie-analist van het The Hague Centre for Strategic Studies. "Poetin speelt een schaakspel en van de veertig zetten, is dit ongeveer de dertigste. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar het is wel een patroon dat er steeds minder gas uit Rusland komt."

Het beroep op overmacht, ook wel force majeure genoemd, is een uitweg in contracten om in uitzonderlijke omstandigheden verplichtingen niet te hoeven na te komen. Mogelijk probeert Gazprom zich op deze manier alvast in te dekken tegen eventuele compensatie-eisen voor als ze geen gas meer leveren.