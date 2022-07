Poetin en Erdogan op bezoek in Teheran: wat zijn de belangen?

Het belangrijkste gespreksthema in Teheran is de burgeroorlog in Syrië. Al in 2017 spraken deze drie landen in Astana (Kazachstan) met vertegenwoordigers van de Syrische regering en rebellengroepen. De Graaf: "Dat overleg is een prestatie waar Poetin trots op is."

Na de Iraanse islamitische revolutie van 1979 was het motto: noch het Westen, noch het Oosten, maar de Islamitische republiek, zegt Jafari. "Toch zie je de relaties tussen Iran en landen als Rusland en China het afgelopen decennium steeds hechter worden. In 2018 trok president Trump de VS terug uit het nucleaire akkoord en legde vervolgens zware sancties op aan Iran. Om te overleven, trekt het land steeds meer naar het oosten."

Dat deze gesprekken juist in Iran worden gehouden is niet zo vreemd. Het is een van de landen die Rusland nog steunt, zegt historicus en Iran-deskundige Peyman Jafari. "En de oorlog in Syrië heeft Rusland en Iran dichter bij elkaar gebracht."

Ook de Turkse president Erdogan zal het over economie willen hebben, meer specifiek over de zo gewenste corridor voor Oekraïens graan. "Dat moet de oplossing zijn voor de mondiale voedselcrisis als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne", legt Turkije-correspondent Mitra Nazar uit. "Rusland moet garanties geven om graanschepen uit Oekraïne doorgang te geven. Turkije is van belang omdat dat land de doorgang van en naar de Zwarte Zee regelt en probeert te bemiddelen tussen Kiev en Moskou."

Maar ook Syrië is een belangrijk agendapunt voor Erdogan. "Hij roept al weken dat het Turkse leger een nieuw militair offensief aan het voorbereiden is in Noord-Syrië. Daar wil Turkije Koerdische milities verder terugduwen", zegt Nazar. Voor zo'n invasie in Syrië heeft Turkije groen licht nodig van de Russen, die militaire steun geven aan het regime van president Assad.

NAVO-lidstaat Turkije heeft een bijzondere positie op het wereldtoneel. Het land onderhoudt relaties met het Westen en het Oosten zowel als het gaat om de oorlog in Oekraïne als de strijd in Syrië. "Syrië is een geopolitiek schaakbord", zegt Nazar. "Aan de ene kant staan Turkije en Rusland daar tegenover elkaar en steunen ze andere groepen in het land, aan de andere kant voeren ze ook samen patrouilles uit. Maar feit is dat Turkije daar uiteindelijk niets kan doen zonder dat Rusland het toestaat."

'Soevereine staten'

Voor vertrek naar Teheran zocht Poetins woordvoerder Dmitry Peskov al naar overeenkomsten tussen Rusland en Iran: beide landen hebben te maken met een waslijst aan westerse sancties. Volgens Peskov is dat de prijs die ze betalen voor hun soevereiniteit. Een Iraanse regeringsfunctionaris maakte tegenover persbureau Reuters ook geen geheim van de Iraanse belangen. "We hebben een sterke bondgenoot nodig en Rusland is een supermacht."