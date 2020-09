Golfer Johnson bezwijkt niet onder druk en sleept hoofdprijs binnen

Dustin Johnson heeft het slottoernooi van de Amerikaanse tour gewonnen. De Amerikaan pakte daarmee niet alleen een blinkende trofee, maar ook nog eens ruim 12,5 miljoen euro. Dat is het grootste geldbedrag dat jaarlijks door een individuele sporter op een evenement te verdienen is.

"Het gaat me niet zozeer om het geld als wel de prestige", aldus de winnaar. "Ik wil al heel lang heel graag kampioen zijn. Het gaat mij om bekers en zeges."

Aan het slottoernooi in Atlanta deden de dertig bste spelers van dit seizoen in de PGA Tour mee. Johnson, de nummer een van de wereld, hield in de vierde en laatste ronde zijn voorsprong met succes vast.

De 36-jarige golfer begon op -10 aan het toernooi.