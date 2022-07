Spetterende zevenkampfinale op komst: Vetter leidt, maar Thiam is favoriet

In de ochtenduren kwam Vetter tijdens het verspringen in haar derde en laatste poging tot een afstand van 6.52 meter. Dat betekende een persoonlijk record. Dat stond tot de WK in de Verenigde Staten op 6.49 meter.

Ter illustratie: Thiam was vorig jaar bij de olympische zevenkamp in Tokio 2,74 seconden sneller dan Vetter op de 800 meter.

Het lijkt voor Vetter op voorhand een lastige opdracht om Thiam achter zich te houden. Het persoonlijke record van de nummer twee in de tussenstand is namelijk tweeënhalve seconden sneller dan dat van de Nederlandse.

Anouk Vetter heeft op de tweede dag van de meerkamp tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene na zes van de zeven onderdelen de leiding genomen in het tussenklassement. De 29-jarige Amsterdamse start om 04.00 uur Nederlandse tijd op het laatste nummer, de 800 meter.

