Waddeneilanden lijken kraamkamer voor ruwe haai, vier jonge haaien gevonden

Rondom Terschelling en Ameland zijn de afgelopen week vier pasgeboren ruwe haaien opgevist door onderzoekers. De Waddenvereniging is enthousiast over de vondst, omdat het aantoont dat de Waddenzee dient als geboortegrond voor de ruwe haai.

De ruwe haai is een haaiensoort die bijna twee meter lang kan worden en grote afstanden af kan leggen. Ze zijn niet gevaarlijk voor de mens en eten vooral vis.

Het gaat wereldwijd slecht met de ruwe haai en daarom vindt de Waddenvereniging het hoopvol nieuws dat ze zich rondom de Waddeneilanden lijken voort te planten.

Jonge pups

Garnalenvissers die in het Waddengebied vissen, vonden de afgelopen tijd vrouwtjes en jonge ruwe haaien in hun netten, meldt RTV Noord. Voor de onderzoekers van het project Swimway Waddenzee, waarbij verschillende vissoorten in de Waddenzee worden bestudeerd, waren die meldingen reden tot nader onderzoek. Daar is nu dus uit gebleken dat er in het gebied meer jonge haaien rondzwemmen.

De onderzoekers wilden in eerste instantie zelf grote vrouwtjes vangen en voorzien van een zender, zodat ze konden worden gevolgd. Maar het lukte niet om de vrouwtjeshaaien te vinden.

"Wel werden er vier pasgeboren haaienpups van 28 tot 37 centimeter aangetroffen, maar deze zijn niet groot genoeg om te voorzien van een zender", aldus de vereniging.

Later nog een keer onderzoek

De onderzoekers willen op een later moment nog een keer uitvaren naar het Waddengebied om volwassen exemplaren te vangen en ze te voorzien van een zender. Binnen Swimway Waddenzee werken onder meer de Waddenvereniging, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research met elkaar samen.