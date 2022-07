Bruls stelt kabinet deadline in asielcrisis: rijk is verantwoordelijk

De verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's in de aanpak van de asielcrisis stopt per 1 oktober. Dat zegt burgemeester Bruls van Nijmegen, voorzitter van het Veiligheidsberaad. De veiligheidsregio's zijn niet in staat de crisis in de opvang van asielzoekers op te lossen, aldus Bruls.

"Het is heel apart dat gemeenten heel veel verantwoordelijkheid krijgen, en daarmee ook kritiek, terwijl die verantwoordelijkheid toch echt bij het rijk ligt", zegt Bruls.