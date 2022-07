Explosies rond waterkrachtcentrale bij Cherson, 'raketaanval door Oekraïne'

Rond een grote waterkrachtcentrale in de Zuid-Oekraïense stad Nova Kachovka, die door de Russen is veroverd, zijn een aantal explosies geweest. Volgens Kirill Stremojoesov, de door de Russen aangestelde leider van de regio Cherson, heeft Oekraïne aanvallen op de stad uitgevoerd. Het Oekraïense leger heeft dat niet bevestigd. Op beelden zijn donkere rookpluimen boven de waterkrachtcentrale te zien. Bij de explosie zou een gaspijplijn beschadigd zijn geraakt. Volgens het Oekraïense staatsgasbedrijf Naftogaz heeft de schade geen gevolgen voor de gastoevoer van Rusland naar Europa. Ook de elektriciteitsvoorziening zou niet zijn beschadigd.

Explosions are reported near the hydroelectric power station in the temporarily occupied Nova Kakhovka. pic.twitter.com/5yyaLSncTT — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 18, 2022

Volgens het Russische staatspersbureau Tass werd de aanval uitgevoerd kort na een bezoek van een belangrijke vertrouweling van president Poetin aan de waterkrachtcentrale. Het gaat om Sergej Kirijenko, die in het verleden aan het hoofd stond van het atoomagentschap Rosatom. Het is nog niet bekend of er slachtoffers bij de aanval zijn gevallen. Strategisch doelwit Nova Kachovka ligt op ruim 50 kilometer van het front, oostelijk van Cherson. De stad is van groot strategisch belang. Zo ligt hier een van de twee bruggen over de Dnepr die in handen zijn van het Russische leger. Ook begint bij Nova Kachovka het belangrijke Noord-Krimkanaal, dat drinkwater naar het geannexeerde schiereiland brengt. Vorig week claimde Oekraïne een Russisch wapendepot in Nova Kachovka te hebben opgeblazen. Daarbij zouden 52 Russen zijn gedood. Tass meldt dat de Oekraïense strijdkrachten vandaag al meerdere raketaanvallen op de regio rond Nova Kachovka hebben uitgevoerd. Volgens Rusland worden de Oekraïense aanvallen uitgevoerd met geavanceerde Himars-raketsystemen, die door de Verenigde Staten zijn geleverd. Daarmee kunnen raketten worden afgevuurd met een bereik van zo'n 80 kilometer . Offensief aangekondigd De zuidelijke regio Cherson viel kort na het begin van de Russische invasie in Russische handen. Sindsdien wordt geprobeerd het gebied te 'russificeren', onder meer door Russische paspoorten uit te delen en Oekraïense symbolen te verwijderen. Ook worden er plannen gemaakt voor een referendum over annexatie door Rusland.

Lees meer over de 'russificatie' van Zuid-Oekraïne in dit artikel.

Het Oekraïense leger heeft een grootschalig tegenoffensief in de regio aangekondigd. Onlangs riep vicepremier Iryna Veresjtsjoek vrouwen en kinderen op de provincies Cherson en Zaporizja te ontvluchten. Volgens het Britse ministerie van Defensie is Rusland bezig posities in het zuiden te versterken, in reactie op de Oekraïense aanvallen op de regio.

Afbeelding ter illustratie - Reuters