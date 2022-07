Ministeries betaalden Volkskrant bijna ton voor te laat delen informatie

"Het is niet aan VWS om te bepalen wanneer aan een verzoek wordt voldaan", zegt Tweede Kamerlid Khadija Arib (PvdA). "Het is gewoon een uitspraak van de rechter. Een dwangsom is een prikkel om je aan die uitspraak te houden en niet een middel om er onder uit te komen. Ik vind het zeer kwalijk."

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) wil de appjes van ambtenaren over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden niet publiceren, ondanks een uitspraak van de rechter. Het ministerie kiest ervoor de dwangsom van 15.000 euro te betalen , in plaats van de informatie vrij te geven. En dat is niet voor het eerst; de afgelopen jaren ontving de De Volkskrant naar eigen zeggen "richting 100.000 euro" van ministeries die zich niet aan een rechterlijke uitspraak hielden.

"Ik wil liever de informatie dan het geld", zegt Volkskrant-journalist Erik Verwiel. "Wij gaan niet voor het geld naar de rechter, we willen gewoon die stukken hebben en dat is dan het enige wat je kan doen."

'Lappen uitspraak aan hun laars'

Het ministerie wil de door De Volkskrant opgevraagde stukken op het eigen tempo, gefaseerd openbaar maken, en zegt in augustus met meer informatie te komen. Vorig jaar besloot de Raad van State dat het gefaseerd vrijgeven van stukken was toegestaan, in een hoger beroepzaak naar aanleiding van drie Wob-verzoeken van Nieuwsuur.

"De Raad van State zei toen begrip te hebben voor het gefaseerd vrijgeven vanwege de grote hoeveelheid opgevraagde stukken", zegt Wim Voermans, hoogleraar bestuursrecht aan de universiteit Leiden. "Maar dit Volkskrant-verzoek zit anders in elkaar. Het was niet: we willen alles hebben, maar heel gericht. Het cynische is dat de minister heeft gezegd: we volgen onze eigen planning, want dat mag in de Nieuwsuur-zaak. Maar daarmee lappen ze een rechterlijke uitspraak aan hun laars."

Bijna ton binnen

Omdat het zo moeilijk is informatie te verkrijgen van ministeries, stappen ze bij De Volkskrant sinds 2020 sneller naar de rechter. "Het kwam voor dat we echt weken aan het lijntje werden gehouden", zegt Verwiel. "Op een gegeven moment denk je: nu gaan we gewoon wat strenger zijn. Dus sinds 2020 hebben we tien, twintig, misschien wel vijftig rechtszaken aangespannen en al tienduizenden euro's aan dwangsommen gekregen. Dat gaat wel richting de 100.000 euro ja."

En dat gebeurt vaker bij overheidsinstanties (zie kader). "Bij Financiën kreeg ik een paar weken geleden een besluit binnen waarbij meer dan 30.000 euro betaald moest worden omdat ze zich niet aan de rechterlijke uitspraak hielden", zegt Verwiel. "Dat vind ik wel treurig."