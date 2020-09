Welkom terug in de eredivisie: Vurnon Anita

Deze week tellen we af naar de start van de competitie die zaterdag begint met de wedstrijd sc Heerenveen-Willem II. Een wat andere start dan gepland, aangezien het duel tussen FC Utrecht en AZ is afgelast en verplaatst naar 27 december.

Op NOS.nl kun je de wedstrijden volgen via ons liveblog. Op NPO Radio 1 en teletekstpagina 818 volgen we de wedstrijden uiteraard ook live.

Na een jaartje in Bulgarije kon Anita in het buitenland blijven, maar de 31-jarige middenvelder besloot toch terug te keren naar Nederland. Na Ajax en Willem II is RKC zijn derde club in Nederland.

"Ik kon wel in het buitenland blijven spelen, maar voor mijn gevoel was het beter om terug te komen", zegt hij. "Ik wil weer lekker voetballen en mezelf aan Nederland laten zien."