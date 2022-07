Pogacar kondigt aanvallen op Vingegaard aan: 'Wil achteraf geen spijt hebben'

Met nog één week te gaan in de Ronde van Frankrijk zit het geel stevig om de schouders van Jonas Vingegaard, maar nummer twee Tadej Pogacar geeft zich met een achterstand van 2.22 minuten nog zeker niet gewonnen. De Sloveen was duidelijk in zijn persconferentie op de rustdag: "Bij elke mogelijkheid, op elke beklimming ga ik proberen aan te vallen. Ik ga alles geven en wil nergens spijt van hebben achteraf." Niet gokken op de tijdrit Pogacar hoopt zoveel mogelijk van zijn achterstand goed te maken in de komende drie Pyreneeënritten. "Ik ga niet gokken op de laatste tijdrit", aldus de tweevoudig Tourwinnaar. "Jonas is ook een heel goede tijdrijder."

Met nog één Tourweek te gaan staat Pogacar op de tweede plaats achter Jonas Vingegaard. - NOS

Vingegaard en de Jumbo-Visma-ploeg zijn voorbereid op demarrages van Pogacar. "Ze zullen zeker proberen mij aan te vallen, ook als team. Maar uiteindelijk, op een aankomst bergop, is het man-tegen-man. Dat zagen we op de Col du Granon en Alpe d'Huez ook. Maar we hebben ook gezien hoeveel invloed de teams hebben op de koers." En die teams van UAE en Jumbo-Visma zijn na twee Tourweken wat renners kwijtgeraakt. Beide ploegen rijden nog rond met zes renners. "Als je naar het aantal renners kijkt, zijn we min of meer gelijk", aldus Pogacar, de kopman van UAE. "We weten hoe moeilijk het voor ons was om Laengen en Bennett te verliezen, dus het gaat ook zeker niet makkelijk zijn voor Jumbo-Visma."

Jonas Vingegaard - AFP

Pogacar doelt op het uitvallen van klimmers Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. Ook de geletruidrager zelf was de etappe niet ongeschonden doorgekomen. Enkele schaafwonden op de arm van Vingegaard herinneren aan die valpartij. Desondanks heeft hij goed kunnen slapen. "Het is wat beurs en de wondjes steken een beetje, zoals gewoonlijk. Maar niet meer dan dat." Maar de Deen vindt het gemis van Roglic en Kruijswijk vervelender dan zijn eigen val. "Het is nooit goed om twee zulke belangrijke helpers te verliezen. Maar gelukkig hebben we nog steeds een heel sterk team en ik heb een voorsprong van meer dan twee minuten."

Jonas Vingegaard gaat de laatste Tourweek in met het geel om zijn schouders. Hij verwacht wel dat nummer twee Tadej Pogacar nog wat gaat proberen om dichterbij te komen. - NOS

"We moeten blijven vechten, ons best doen en hopen dat het genoeg is. Ik ga er alles aan doen om de gele trui te behouden." Plichtplegingen De klassementsleider in een grote ronde moet zich dagelijks door aardig wat plichtplegingen slaan, zoals de huldiging, een persconferentie en dopingcontroles. Maar Vingegaard laat zich er niet door afleiden. "Ik zie het niet als een last. Er komen veel dingen bij kijken, maar daar was ik op voorbereid. Ik had zelfs gedacht dat het erger zou zijn, dat ik elke dag uren later in het hotel zou zijn." Zelfs het dragen van het geel brengt de onverstoorbare Deen niet van zijn stuk. "Ik had eigenlijk wel meer onrust verwacht." Bekijk in de carrousel de resterende etappes: