Internationaal energieagentschap: het is code rood voor Europa

Volgens het IEA heeft Europa wel al vooruitgang geboekt, maar is het niet genoeg. "Het is code rood voor Europa omdat Rusland steeds meer de gastoevoer afknijpt, gecombineerd met andere leveringsproblemen", schrijft Birol. "De komende maanden zijn cruciaal."

Europese landen moeten zo snel mogelijk het gasverbruik minderen en de gasvoorraden aanvullen. Daarnaast moeten de landen hun noodplannen op elkaar afstemmen voor het geval er tekorten ontstaan, schrijft het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een brandbrief . "Deze winter kan een historische test voor de Europese solidariteit worden", zegt directeur Fatih Birol. Het IEA adviseert de 29 aangesloten landen over ontwikkelingen op de energiemarkt en strategie bij tekorten.

De IEA gaat ervan uit dat de gasvoorraden van Europese landen tot 90 procent moeten zijn gevuld om de winter goed door te komen. Om dat te bereiken, moet volgens de berekeningen komende drie maanden zo'n 12 miljard kubieke meter gas extra worden opgeslagen.

De Europese Unie kwam vandaag nog een intentieverklaring met Azerbeidzjan overeen om de gasleveringen in de komende jaren te verdubbelen. Maar dat is volgens het IEA een druppel op een gloeiende plaat: zonder Russische gasleveringen wordt het heel moeilijk om de benodigde reserves te behalen.

En zelfs als het dan lukt om de voorraden tot 90 procent te vullen, is het volgens het IEA nog maar de vraag of het lukt om de winter te komen als Rusland de gasleveringen in oktober alsnog stopt: