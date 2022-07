Tot 26 jaar cel voor moord op Ayla Mintjes (27)

De rechtbank in Amsterdam heeft drie mannen veroordeeld tot celstraffen tot 26 jaar voor de moord op een 27-jarige vrouw in Amsterdam. Ayla Mintjes werd vorig jaar mei om het leven gebracht toen ze met haar vriend in de auto zat.

Mintjes en haar vriend Anis B. werden in hun auto beschoten toen ze uit de parkeergarage van haar appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West reden.

Het vermoedelijke doelwit van de aanslag was niet zij maar haar vriend, een bekende uit het criminele milieu. Hij overleefde de aanval. Mintjes overleed diezelfde nacht in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Voldoende bewijs

De rechtbank acht bewezen dat de drie mannen uit Amsterdam de moordaanslag hebben uitgevoerd, meldt NH Nieuws. De twee jongste verdachten, Samuel Y. (21) en Jeremia T. (22), hebben met automatische wapens het vuur geopend en de derde verdachte, Renato F. (35), bestuurde volgens de rechters de auto waarin de schutters konden vluchten.

Volgens de rechtbank is er voldoende bewijs om hun betrokkenheid aan te tonen. Zo zagen getuigen de drie mannen de vluchtauto in brand steken en zijn op hun lichamen brandwonden aangetroffen, schrijft AT5.

De rechtbank rekent het de mannen aan dat ze, terwijl het buiten nog licht was, met twee automatische wapens tientallen keren hebben geschoten. Er zijn tenminste 36 kogels afgevuurd waarbij ook auto's en huizen zijn geraakt. "Dat haar vriend, die het vermoedelijke doelwit was, de aanslag heeft overleefd, mag een wonder heten", zegt de rechtbank.

Straffen lager dan eis OM

De straffen vallen lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, die tegen de drie verdachten 30 jaar cel had geëist. De hoogste straf is voor Renato F.. Hij krijgt 26 jaar cel vanwege zijn lange strafblad met zware misdrijven en omdat hij volgens de rechtbank de leiding lijkt te hebben gehad.

Samuel Y., een van de schutters, krijgt 22 jaar gevangenisstraf opgelegd. Hierbij heeft de rechtbank rekening gehouden met zijn jonge leeftijd en het feit dat hij niet eerder is veroordeeld voor een ernstig geweldsdelict. De andere schutter, Jeremia T., krijgt een iets lagere straf van 20 jaar omdat hij door de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar wordt geacht.