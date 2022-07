Beamon over verbluffende recordsprong in 1968: 'Wakker uit geweldige droom'

"Het is mooi dat atleten van nu nog steeds proberen mijn afstand te evenaren en zelfs te verbeteren", lacht Beamon in Eugene, waar voor het eerst de WK atletiek in Amerika worden afgewerkt. Hij zag in het weekeinde de Chinees Jianan Wang de titel bij het verspringen veroveren met een afstand van 8,36 meter, ver onder de prestatie van de legende uit de atletiekwereld.

Zijn fameuze sprong van 8,90 meter in de ijle lucht van Mexico-Stad, inmiddels 54 jaar geleden, geldt nog steeds als olympisch record. Het toenmalige wereldrecord van de inmiddels 75-jarige Amerikaan bleef tot augustus 1991 staan, toen zijn landgenoot Mike Powell tijdens de WK in Tokio in een duel van ongekend hoog niveau favoriet Carl Lewis met een sprong van 8,95 meter aftroefde.

Op bezoek in Eugene geniet Beamon nog altijd van de sport en van de aandacht. Geen dag gaat er voorbij of hij denkt nog wel aan dat memorabele moment in Mexico-Stad. "Ik dacht dat ik het niet in mij had", zegt hij voor de camera van de NOS. "Ik was alleen maar bezig met het winnen van goud."

Uiteindelijk bleef Lewis na een sublieme serie sprongen (8,68, ongeldig, 8,83 met te veel rugwind, 8,91 met te veel rugwind, 8,87 en 8,84) op 8,87 meter steken. Dat was goed voor zilver, maar alle aandacht ging in de Japanse hoofdstad destijds naar Powell uit. Die had de fameuze sprong van Beamon uit de boeken verdreven.

"Ik heb destijds iets speciaals gedaan", beseft ook Beamon. Zijn 8,90 meter is alleen door Powell overtroffen. Carl Lewis, de Amerikaan die jarenlang op het wereldrecord van Beamon aasde, sprong bij het bewuste WK in Tokio net als Powell verder dan het stokoude record, maar zijn 8,91 meter kwam destijds met te veel rugwind tot stand.

Het werd voor hem een vlucht naar de sterren, naar eeuwige roem. In eigen land en ver daarbuiten. Vooral omdat niemand er decennialang in slaagde in de buurt van zijn record te komen.

"Daar in Mexico is het 54 jaar geleden allemaal begonnen", glundert hij rond de WK in eigen land. "De weg naar het stadion, het klaarmaken, de aanloop naar de sprong: het zit nog allemaal in mijn gedachten. Ik had jarenlang voor dat moment getraind. Het is vandaag nog altijd het olympisch record, het enige dat uit die tijd nog over is."

Beamon denkt dat hij destijds nog verder had kunnen komen. "Ik was eigenlijk veel te opgewonden om nog een keer een record te springen. En direct na mijn sprong kwamen er allemaal wolken boven het stadion en begon het te regenen. Dat hinderde het verspringen", herinnert hij zich.

Meetlint nodig

Op de zwart-wit beelden is de verbazing duidelijk te zien. Na zijn landing bleek de apparatuur niet in staat de afstand te meten. Er moest een ouderwets meetlint aan te pas komen. Veel maakte het Beamon niet uit. Hij had allang gezien dat zijn prestatie goed was. Bovendien zei het hem niets toen de omroeper de 8,90 meter bekendmaakte. Het metrische stelsel was hem vreemd.

Pas toen zijn coach hem vertelde dat hij het wereldrecord met "nearly two feet" had gebroken, drong het tot Beamon door dat zijn sprong bijzonder was. "Het was een onvergetelijk moment. Ik bevond me tussen tijd en ruimte. Ik werd wakker uit een geweldige droom."

In Eugene geniet Beamon van topatletiek en nieuwe helden. "Dit evenement is een opstap naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. We kijken hier naar nieuwe kampioenen, nieuwe records. Hier worden weer nieuwe sterren geboren. En dat is mooi."