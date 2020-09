Hoteleigenaar over oranje reisadvies Griekse eilanden: 'Belachelijk en paniekzaaierij'

Grieks eiland Ikaria - ANP

"Ik krijg de ene na de andere afmelding", zegt de Nederlandse hoteleigenaar Oona Giesen nu voor Griekse eilanden reisadvies oranje geldt. Ze heeft een hotel op het Griekse eiland Paros. "Iedereen is hier afhankelijk van toerisme. Ik organiseer yoga-vakanties en normaal is september een goede maand. Ik vind het belachelijk en paniekzaaierij", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. Gisteren werd bekend dat het reisadvies voor de Griekse eilanden wordt aangepast van geel naar oranje voor alle Griekse eilanden. Slecht nieuws dus voor vakantiegangers die op het punt staan naar Griekenland te vertrekken: code oranje betekent dat er wordt geadviseerd alleen voor noodzakelijke reizen naar Griekenland te gaan en dus niet voor vakantiereizen. "Wij varen hiervoor op het advies van het RIVM, die heeft de Griekse eilanden aangewezen als covid-risico gebied. Dat advies geldt voor alle eilanden", verklaart een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Grote en kleine eilanden Het RIVM kijkt naar factoren als besmettingscijfers, testbeleid, maatregelen en maakt op basis daarvan een afweging, legt het RIVM op zijn beurt uit. "We maken hierin geen onderscheid tussen de grote en kleine eilanden", aldus de woordvoerder. "Groot-Brittannië doet dit wel, maar wij niet." Groot-Brittannië maakt een uitzondering voor de eilanden Lesbos, Kreta, Mykonos, Zakynthos, Tinos, Santorini en Serifos. Voor deze eilanden geldt een negatief reisadvies. Bovendien, zeggen zowel het RIVM als Buitenlandse Zaken, heeft de Griekse overheid ook een quarantaineverplichting ingesteld voor Grieken die zelf van een Grieks eiland naar het Griekse vasteland reizen. Die maatregel geldt voor alle eilanden. Meest zwaarwegend voor de wijziging van het reisadvies is dat het aantal mensen dat besmet is geraakt met het virus tijdens hun vakantie op een van de Griekse eilanden flink is gestegen, zegt het RIVM. En Buitenlandse Zaken herhaalt dit advies:

Hoteleigenaar Giessen begrijpt er niets van: "We zijn hier in Griekenland drie maanden in lockdown geweest en er was geen enkele besmetting op dit eiland." Ook correspondent Conny Keessen benadrukt dat de verschillen per eiland groot zijn. "Niet overal nemen de besmettingen toe. Op plekken waar veel jongeren komen, zoals Chersonissos, gaat het inderdaad niet goed. Maar dat geldt zeker niet voor alle eilanden", aldus Keessen. In totaal zijn er zo'n 220 Griekse eilanden bewoond. De Griekse overheid heeft nog niet gereageerd op het reisadvies van de Nederlandse overheid: "We verwachten later vandaag wel een reactie van het ministerie van toerisme", weet Keessen. Maar daar is Oona Giesen niet mee geholpen. "Er is nu paniek gezaaid en dus is het gebeurd." Hotelhouder Oona Giesen:

Hotelhouder Oona Giesen - Eigen foto