Dost wil niet afbouwen in Utrecht: 'Hoop dat La Cucamarcha vaak gedraaid wordt'

"Gewoon je eigen taal kunnen praten, veel geouwehoer in de kleedkamer. Elkaar afzeiken, maar ook wel respect voor elkaar. Dat is echt Nederlands. 's Ochtends vroeg lekker met een bakkie koffie erbij. Daar houd ik van, heerlijk."

Bas Dost (33) heeft Nederland gemist. In de tien jaar in het buitenland (Duitsland, Portugal en België) is hij eindelijk weer terug in zijn geboorteland. De spits kwam deze zomer transfervrij over van het Belgische Club Brugge naar FC Utrecht.

"Ik ben eindelijk weer dichtbij mijn vrienden en familie, die heb ik amper gezien. Vooral mijn ouders, die worden ook steeds ouder. Die zag ik drie keer per jaar. Dat vind ik echt te weinig. Dus dat gaan we even inhalen."

Afbouwen

Maar wie denkt dat Dost komt afbouwen in Nederland vergist zich. De Plattfuß-Bomber, een bijnaam die hij kreeg in zijn tijd bij Wolfsburg vanwege zijn steunzooltjes, is geboren voor doelpunten en wil er komend seizoen meer dan vijftien maken.