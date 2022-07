Rutte spreekt weer met boeren, 'bezorgdheid en woede overheersen nog'

Premier Rutte heeft weer een gesprek gehad met boeren over het voorgenomen stikstofbeleid van het kabinet. Het gesprek vond plaats op het melkveebedrijf van de familie Bongers in Kelpen-Oler in Limburg. Er waren zeven boeren voor uitgenodigd.

"Het was een constructief gesprek", zegt Thieu Bongers. "Hij heeft goed geluisterd. Ik hoop dat er toch nog mogelijkheden zijn."

Karin Bongers is het eens met het kabinet dat er iets aan de stikstofuitstoot moet gebeuren, maar niet op deze manier. "Tien jaar geleden stimuleerde de overheid juist dat melkveehouders gingen groeien. Als ze toen iets aan het stikstofprobleem hadden gedaan was het nu niet zo groot geweest." Ze vindt de eisen nu te hard en te plotseling.

Rutte zei dat de partijen niet echt dichter bij elkaar waren gekomen. "Je kunt in zo'n lang gesprek met een kleine groep de diepte in gaan. Waar liggen de irritaties naar de overheid? Maar ik verwacht niet dat ik die met drie bezoekjes kan wegnemen." Volgens Rutte overheersen bij de boeren nog de bezorgdheid en de woede.

Er volgt nog een derde gesprek in 'kleine kring' met Rutte. In augustus volgt een grotere gesprekronde, onder begeleiding van Johan Remkes. Details daarover zijn nog niet bekend.