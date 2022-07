Schietpartij in Marbella: vijf gewonden, Nederlandse schutter opgepakt

In de Spaanse badplaats Marbella is een Nederlander van 26 opgepakt na een schietpartij in een discotheek, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving van Spaanse media. Mogelijk is er nog een Nederlander van 32 opgepakt, maar het ministerie onderzoekt nog of hij daadwerkelijk Nederlands is.

In totaal zijn vijf mensen gewond geraakt, onder wie de Nederlandse schutter zelf. Volgens Spaanse media zijn twee slachtoffers opgenomen op de intensive care.

Volgens Spaanse media brak in de druk bezochte nachtclub rond 01.00 uur een vechtpartij uit als gevolg van een uit de hand gelopen ruzie. Daarbij werd de Nederlander belaagd en op meerdere plekken gestoken. Daarna trok hij een vuurwapen en schoot om zich heen. Het is onbekend of er ook werd geschoten op de persoon die hem eerder belaagde.

De schutter is met steekwonden opgenomen in het ziekenhuis en staat onder politiebewaking. Volgens El País is hij er slecht aan toe.

Op een video die op sociale media rondgaat zijn zeker vier schoten te horen. Daarna breekt er paniek uit en vluchten mensen naar buiten. Onder de aanwezigen waren onder meer een neefje van de Spaanse koning Felipe en een Nederlandse die in het verleden mee deed aan het realityprogramma Love Island.