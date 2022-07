EU steekt nog eens 500 miljoen euro in bewapening Oekraïne

Het Oekraïense leger krijgt nog eens een half miljard euro steun uit Brussel. De EU-lidstaten zijn het eens geworden over extra geld voor de Oekraïense oorlogsinspanning.

Naar verwachting komt er later vandaag ook een akkoord over extra sancties tegen Rusland. Er wordt onder meer gesproken over een importverbod op goud.

De EU heeft nu voor de vijfde keer een half miljard euro beschikbaar gesteld voor het sturen van wapens en materieel naar Oekraïne. Daarmee komt het totaal sinds het begin van de Russische invasie op 2,5 miljard euro.

Slag draait om zware wapens

Europese landen die militaire middelen naar Oekraïne sturen, kunnen die leveranties declareren bij een EU-fonds. Nederland heeft onder meer pantserhouwitsers gestuurd. Dat zijn mobiele, bepantserde artilleriekanonnen.

De strijd in Oekraïne is een uitputtingsslag die sterk leunt op het gebruik van zware wapens en artillerie. De Russische strijdkrachten winnen langzaam terrein. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken vroeg zijn in Brussel verzamelde EU-collega's daarom vanochtend nog eens met klem om extra wapens.

Inflatiepijn

Hoe langer de oorlog duurt, hoe moeilijker het vanuit Oekraïens perspectief wordt om de oorlog hoog op de agenda te houden in Brussel. Daarnaast lijken de sancties vooralsnog het hardst gevoeld te worden in EU-lidstaten zelf. De inflatie is hoog en voedsel- en energieprijzen zijn hard gestegen.

De Russische economie doet het vooralsnog relatief goed. Het land profiteert nu nog van de torenhoge prijzen voor fossiele brandstoffen. De verwachting is wel dat de economie van Rusland op de lange termijn in grote problemen raakt. Onder meer als gevolg van de Europese en Amerikaanse boycot op gas en olie.