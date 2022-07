5 jaar cel en tbs voor poging tot moord op Groningse journalist

Twee mannen die vorig jaar een brandend bierflesje naar binnen gooiden in het huis van een Groningse journalist zijn veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met voorwaarden. Volgens de rechtbank in Groningen was er sprake van poging tot moord en brandstichting.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank spreekt van een "doelbewuste actie tegen een journalist". De tbs-behandeling is opgelegd, omdat de daders volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar zijn.

Tjeerd P. (32) en Jaimy W. (33) gooiden op 19 augustus 2021 om 03.00 uur een brandende fles naar binnen bij het huis van Sikkom-journalist Willem Groeneveld en zijn vriendin. Ze wisten het vuur te doven en bleven ongedeerd. De daders konden gepakt worden dankzij de beelden van beveiligingscamera's voor de deur.

Zelfgemaakte molotovcocktails

P. en W. waren de dag voor de aanslag bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen geweest. Daarna hadden ze op een feestje veel gedronken en gingen ze in de nacht naar het huis van Groeneveld. Ze namen drie zelfgemaakte molotovcocktails mee, waarvan ze er een naar binnen gooiden. De andere twee flesjes lieten ze buiten staan.

Ze hadden het waarschijnlijk op Groeneveld gemunt, omdat hij namens stadsblog Sikkom kritisch schreef over coronacomplotdenkers. De twee hebben bekend en spijt betuigd; ze zouden Groeneveld hebben willen laten schrikken.