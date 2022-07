Van de Zandschulp al na één ronde klaar op Hamburgs gravel

Botic van de Zandschulp is op het graveltoernooi van Hamburg al in de eerste ronde uitgeschakeld. De als vijfde geplaatste nummer 25 van de wereld ging met 4-6, 4-6 de bietenbrug op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, die op de mondiale tennisladder tien plaatsen lager staat.

Davidovich Fokina maakte het na anderhalf uur af op zijn tweede wedstrijdpunt, na een misser van Van de Zandschulp, die ongewoon veel onnodige fouten produceerde en een ontevreden indruk maakte.

Van de Zandschulp, die in de tweede set werd behandeld aan zijn rechteronderbeen, leverde op het centercourt van Am Rothenbaum - verdeeld over twee sets - liefst zes keer zijn service in, terwijl Davidovich Fokina in het rommelige duel vier keer gebroken werd.

Tallon Griekspoor komt ook nog in actie bij het toernooi in Duitsland. Hij treft in de openingsronde de 19-jarige Deen Holger Rune, die eerder dit jaar op Roland Garros de laatste acht bereikte. Griekspoor won vorige week het Dutch Open, een challengertoernooi in Amersfoort.