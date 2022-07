Hoe clubliefde voor Feyenoord aanwakkert op de dag die altijd hetzelfde blijft

Arne Slot stapt een jaar later dan gepland toch uit de Feyenoord-helikopter - Pro Shots

Er is veel veranderd die laatste drie jaar. En dan gaat het eens niet over alle coronaperikelen.



Twee eSporters maken hun opwachting in De Kuip, waar de toeschouwers op schermen kunnen meekijken hoe Feyenoord het in een computerspel opneemt tegen zichzelf. Want ook in die virtuele wereld wil de club een serieuze speler worden, waarin onder de officiële vlag van de Eredivisie CV al hele competities worden gespeeld.



Maar met afstand de grootste ontwikkeling is natuurlijk de toetreding van het vrouwenelftal van de club op het hoogste niveau. Ze worden amper herkend, als ze zich bijna ongestoord via het voetbaldorp door de menigte naar het stadion kunnen begeven.



Het publiek roert zich pas als aanvoerster Anouk Boshuizen na de introductie van haar team vertelt dat er afgelopen seizoen met 4-1 van Ajax is gewonnen.



Ze zijn eigenlijk het meest trots op die ene speelster die er nu niet bij kan zijn. Jacintha Weimar is net ingevlogen om op het EK de geblesseerde Sari van Veenendaal te vervangen als extra keepster in de selectie van de Oranjevrouwen.

Feyenoord-vrouwen betreden het veld - Pro Shots

Maar er is vooral veel hetzelfde gebleven de laatste decennia. Presentator Koert Westerman spreekt met recht over de Moeder der Open Dagen, als hij samen met stadionspeaker Peter Houtman alle plechtigheden van de dag inluidt.



Houtman deelde veertig jaar geleden als speler van Feyenoord nog gewoon handtekeningen uit op de allereerste Open Dag van de club. Nu moeten de spelers Jens Toornstra en Gernot Trauner zich aan de hand van beveiligers over het terrein verplaatsen. Het evenement barst uit zijn voegen.



De Kuip is op deze dag het kloppend hart en profileert zich des te meer als een plek die nooit verloren mag gaan voor het voetbal. De hele voetbalbeleving is bijna cultureel erfgoed, die hier van generatie op generatie wordt doorgegeven. Met bier en frisdrank uit grote plastic bekers en ouderwetse puntzakken patat.



De Wolf is als stoere verdediger van weleer de enige die zich op eigen houtje tussen de fans mengt. Als hij even later bij zijn loopje over het mooiste veld van Nederland vertelt dat hij bevangen wordt door flashbacks naar zijn tijd als speler (1990-1994), zegt hij: "Laten we vooral naar de toekomst kijken."

Feyenoord kon voor de eerste keer in drie jaar weer eens een Open Dag organiseren - Pro Shots

Javairô Dilrosun (24) is vooralsnog de grootste aankoop, een aanvaller die voor vijf miljoen euro werd overgenomen van Hertha BSC. Houtman hoopt zijn stem nog vaak te mogen verheffen na een doelpunt van de enkelvoudig Oranje-international, als hij voor de zekerheid nog even vraagt: "Zeg Javairô, hoe moet ik je naam eigenlijk uitspreken?"



Gewoon zoals je het schrijft, zo blijkt. Zoals je hier de hele dag al precies krijgt wat je verwacht.



Het enige dat ongrijpbaar blijft, is het gevoel dat Feyenoord bij zijn achterban losmaakt. De onvoorwaardelijke clubliefde die supporters uit alle lagen van de maatschappij verbindt. En die zelfs de ooit bij Ajax opgeleide Dilrosun even laat zoeken naar de juiste woorden. "Dit voelt echt heilig."



Lee Towers heeft op dat moment nog niet eens naar zijn gouden microfoon gegrepen voor de traditionele uitsmijter.