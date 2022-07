Tuurlijk voegde hij wat toe, maar hockeycoach Mülders geeft credits liever aan anderen

Een groter plan had Mülders dus niet. Hij werkte van dag tot dag, hopend dat hij met minimale koerswijzigingen effect had op de groep. "Je geeft een impuls binnen een systeem en vanuit daar ga je werken. Je moet steeds één stap achteruit doen, om er dan twee vooruit te zetten. Het gaat erom dat je de mensen daarin meeneemt. Maar inderdaad, twijfels zijn er geweest."

Oranje kende een behoorlijk moeizame aanloop naar het WK in Nederland en Spanje, maar groeide in het toernooi. Soms ging het moeizaam, maar de ploeg bleef steeds overeind.

Het zou ook gek zijn als Mülders nooit had getwijfeld, gezien de omstandigheden waarin hij bij Oranje aan het roer kwam te staan. De Duitser was de assistent van coach Alyson Annan, die het veld ruimde na een vernietigend rapport over de prestatiecultuur onder haar bewind.

Als Jamilon Mülders naar zijn gouden medaille kijkt, begint zich in zijn hoofd meteen een film af te spelen. Eentje met een prachtig einde, maar ook met een bewogen en soms loodzwaar begin. "Er was geen masterplan. En natuurlijk waren er ook twijfels."

Zo ook Marloes Keetels, die tegen Argentinië haar allerlaatste wedstrijd als hockeyster speelde. "Hij heeft geweldig werk verricht. Het was voor hem een eyeopener dat ook wij het nodig hadden dat er vertrouwen naar ons uitgesproken werd. Dat verbaasde hem wel, dat ook Nederland dat nodig had."

"Het gaat niet om zwart of wit", vervolgt de bondscoach. "Het gaat om het hele hockey-systeem in Nederland. De jeugdopleidingen, de opleidingstrainers en de jeugdspelers. En hoe clubs met elkaar omgaan. Ik heb nog nooit zo veel wantrouwen gezien als tussen Hoofdklasse-clubs en de bond. Dat soort dingen kun je alleen sámen oplossen."

Mülders vindt dat Annan de credits verdient en zegt ervan te balen dat ze die niet heeft gekregen. "Het grootste probleem is dat mensen de neiging hebben te oordelen. Het gaat en ging niet om Alyson, die ongelofelijke dingen heeft neergezet. Het is belangrijk om te onderscheiden wat ze goed heeft gedaan en minder goed heeft gedaan. Daar mag je kritisch op zijn."

Bovendien kon Mülders naar eigen zeggen voortbouwen op een stevig sportief fundament, dat gelegd was door Annan. "Alles wat wij hier hebben gedaan en wat de speelsters qua tactiek en strategie hebben geleerd, is op de basis van haar staf en haar samenwerking met clubs en de opleidingen."

Mülders voelde het na de kwartfinale tegen België al: de groep was naar elkaar toe gegroeid. "Het is zo'n enorm groot verschil. Ze voelen zich goed, voelen zich veilig en zijn in verbinding met elkaar."

En oké, daar speelde hij toch ook zelf wel een rol in. "Ik weet dat ik iets heb toegevoegd, maar het is aan anderen om daar wat mee te doen. We hebben het WK gewonnen en ik ben daar trots op, maar vooral op de manier waarop en het gedrag waarmee. Daar is de medaille een symbool van."