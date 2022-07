Ministerie betaalt dwangsommen voor niet vrijgeven appjes Sywert-deal

Het ministerie van VWS kiest ervoor om dwangsommen te betalen vanwege het niet vrijgeven van appjes en andere communicatie van hoge ambtenaren over de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Het ministerie stopt met procederen tegen een verzoek daarover van de Volkskrant.

"Vorige week zou de zitting zijn en ze zeiden opeens: we staken het verzet", zegt Volkskrantverslaggever Frank Hendrickx op NPO Radio 1. "Ze zeggen nu dat ze er in augustus naar gaan kijken."

Volgens een rechterlijke uitspraak van januari moest het ministerie de informatie meteen vrijgeven. Gebeurde dat niet, dan ging er een dwangsom gelden van 100 euro per dag. De teller staat nu op het maximum bedrag van 15.000 euro en dat geld gaat naar de Volkskrant.

"Ze moeten dat nog betalen, of eigenlijk moeten wij dat formeel nog vorderen", zegt Hendrickx. "En we kunnen hierna nog een aanvullende dwangsom gaan eisen." Waarom het ministerie die appjes en andere communicatie niet vrijgeeft begrijpt hij ook niet.

Veelheid aan verzoeken

Het ministerie zegt in een reactie "een aangepaste werkwijze" te hebben voor de veelheid aan verzoeken om documenten van tijdens de coronacrisis. "Dit betekent dat er per categorie en per maand documenten openbaar worden gemaakt", laat een woordvoerder weten.

"Er is beslist op een groot deel van het verzoek van de Volkskrant, via tien deelbesluiten." Het ministerie bevestigt in augustus met nadere informatie te komen over het "proces rond de gevraagde sms- en chatberichten".

Eerder gaf het ministerie wel de appjes over de deal vrij van minister De Jonge. Daar werd toen in de Tweede Kamer met hem over gedebatteerd.

Onderzoek Deloitte

Er loopt al maanden een onderzoek van adviesbureau Deloitte naar de inkoop van beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis. De mondkapjesdeal met Van Lienden valt daar ook onder. De appjes en andere communicatie komen dus vroeg of laat via dit onderzoek naar buiten.

De mondkapjesdeal gaat over de omstreden aankoop van 40 miljoen Chinese mondkapjes voor 100 miljoen euro. Sinds het begin van de coronapandemie zijn er miljarden uitgegeven aan beschermingsmiddelen, beademingsapparatuur en testmateriaal. Het ministerie kan een groot deel daarvan boekhoudkundig niet verantwoorden.

Naar verwachting is het onderzoek in september klaar. De kosten van het onderzoek worden geraamd op zo'n 5 miljoen euro.