Organisatie Ronde van Vlaanderen sluit hellingen af voor supporters

Kijk hoe de renners in de Tour zich afgelopen zaterdag langs de supporters moesten fietsen:

Het beeld op 18 oktober, als de Ronde wordt verreden, zal dus heel anders zijn dan de taferelen die afgelopen weekend in de Tour waren te zien. Daar stonden hordes supporters op de flanken van de Peyresourde om de renners omhoog te schreeuwen.

Grote mensenmassa's op de beroemde hellingen van de Ronde van Vlaanderen zullen we dit jaar niet zien. De burgemeesters van alle gemeenten en steden in de Vlaamse Ardennen hebben namelijk besloten om geen supporters toe te laten.

Ondanks de oproepen van de Tourorganisatie en de ploegen, waren de fans dus in groten getale aanwezig. En niet altijd met een mondmasker.

De organisatie van de Ronde van Vlaanderen acht het vanwege het coronavirus niet verantwoord om de fans straks massaal te laten toestromen om de renners aan te moedigen.

"De taferelen die we zaterdag in de Tour hebben gezien, kunnen niet de bedoeling zijn", aldus koersdirecteur Tomas Van Den Spiegel. "Het zal zeker niet de manier zijn waarop wij in het najaar onze wedstrijden organiseren."

Iedereen wordt opgeroepen de koers thuis te kijken. Dat kan ook. want de wedstrijd wordt integraal uitgezonden.

Luik-Bastenaken-Luik

Twee weken voor de Ronde van Vlaanderen op het programma staat, is er Luik-Bastenaken-Luik. Voorlopig zijn supporters daar nog wel welkom. De burgemeesters in die regio willen eerst nog overleggen voor ze een definitief besluit nemen.

Parijs-Roubaix is vooralsnog een vraagteken. De regio is door de Franse autoriteiten toegevoegd aan het lijstje met rode coronazones.

In de Avondetappe riepen de hordes fan in Frankrijk ook veel vraagtekens op: