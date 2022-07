PSV treft Monaco in CL-voorronde, ook mogelijke tegenstanders Twente en AZ bekend

Deze zomer raakten de Monegasken in middenvelder Aurélien Tchouameni een sterkhouder kwijt. Het jonge toptalent vertrok voor 80 miljoen euro naar Real Madrid. Met dat geld versterkte Monaco zich tot nu toe vooral in de voorhoede: Takumi Minamino kwam van Liverpool en Breel Embolo van Borussia Mönchengladbach.

AS Monaco eindigde vorig seizoen als derde in de competitie, ruim achter kampioen Paris Saint-Germain en op twee punten van Olympique Marseille. Bij de club uit het prinsendom staan twee Nederlandse spelers onder contract: voormalig AZ-spits Myron Boadu en de vorig seizoen aan sc Heerenveen uitgeleende Anthony Musaba.

PSV trof het met AS Monaco niet bepaald met de loting. De nummer twee van het afgelopen eredivisieseizoen begint in de eerste week van augustus met een uitwedstrijd en krijgt de club uit de Franse Ligue 1 op dinsdag 9 augustus op bezoek.

PSV heeft het ook vorig seizoen moeten opnemen tegen AS Monaco, toen in de groepsfase van de Europa League. Thuis werd in de laatste minuut een pijnlijke 2-1 nederlaag geleden - Boadu had de 0-1 voor zijn rekening genomen - terwijl het uitduel in 0-0 eindigde.

Als PSV de dubbele ontmoeting overleeft, komt het terecht in de play-offs van de Champions League, de laatste horde naar het hoofdtoernooi. Bij verlies weten de Eindhovenaren zich getroost met een ticket voor de poulefase van de Europa League, waarvan Feyenoord zich al verzekerd weet na de nederlaag tegen AS Roma in de finale van de Conference League van vorig seizoen.

Twente en AZ

Later op de middag gingen FC Twente en AZ in de koker voor de loting van de derde voorronde van de Conference League. AZ speelt komende donderdag (thuis) en een week later tegen Tuzla City uit Bosnië en Herzegovina.

Als die dubbele ontmoeting wordt overleefd treffen de Alkmaarders dus Dundee United, de nummer drie van het afgelopen Premiership-seizoen in Schotland. AZ reist voor het eerste duel af naar Dundee om de Schotten een week later in Alkmaar te ontvangen.

FC Twente, dat zich door een vierde eindnotering in de eredivisie al plaatste voor de derde voorronde, komt uit tegen de winnaar van het duel tussen Racing FC Union Luxemburg en het Servische FK Cukaricki. De Tukkers spelen eerst uit en daarna thuis.

De wedstrijden in de derde voorronde van de Conference League zijn op 4 en 11 augustus.