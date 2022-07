Pittige loting PSV in voorronde Champions League: AS Monaco

PSV moet het in de derde voorronde van de Champions League opnemen tegen AS Monaco, zo heeft de loting in Nyon uitgewezen. De Eindhovenaren, afgelopen seizoen de nummer twee van de eredivisie, beginnen in de eerste week van augustus met een uitwedstrijd en krijgen de club uit de Franse competitie op dinsdag 9 augustus op bezoek.

AS Monaco eindigde vorig seizoen als derde in de Franse Ligue 1, achter kampioen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille. Bij de club uit het prinsendom staan twee nederlandse spelers onder contract: voormalig AZ-spits Myron Boadu en de vorig seizoen aan sc Heerenveen uitgeleende Anthony Musaba.

Als PSV de dubbele ontmoeting overleeft, komt het terecht in de play-offs van de Champions League. Bij verlies weten de Eindhovenaren zich getroost met een ticket voor de poulefase van de Europa League, waarvan Feyenoord zich al verzekerd weet na de nederlaag tegen AS Roma in de finale van de Conference League van vorig seizoen.

Later vanmiddag weten ook FC Twente en AZ waar ze aan toe zijn in de derde voorronde van de Conference League, al moeten de Alkmaarders zich daar eerst nog voor zien te kwalificeren. AZ speelt komende donderdag (thuis) en een week later tegen Tuzla City uit Bosnië en Herzegovina.