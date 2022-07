DNB legt ’s werelds grootste cryptobeurs boete van 3 miljoen euro op

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) legt Binance, 's werelds grootste handelsplatform voor cryptovaluta, een boete van 3,32 miljoen euro op. Het bedrijf is geruime tijd in Nederland actief geweest zonder registratie, terwijl dit wel verplicht is. DNB neemt dit Binance zeer kwalijk.

De boete is al op 25 april opgelegd, maar wordt nu pas openbaar gemaakt. Binance heeft vorige maand bezwaar aangetekend.

Witwaswetgeving

Bedrijven die handelen in cryptovaluta moeten zich registreren in verband met wetgeving die witwassen en de financiering van terrorisme moet tegengaan (Wwft). Deze verplichting bestaat sinds 21 mei 2020.

Er bestaat, zo schrijft DNB, bij "cryptodiensten een hoog risico op witwassen of financieren van terrorisme". Ook wijst de bank op de anonimiteit bij het doen van transacties via cryptovaluta.

Mondiale speler

Het bedrag valt hoger uit dan gebruikelijk. DNB spreekt van "verhoogde ernst en verwijtbaarheid". Daarbij heeft de toezichthouder meegewogen dat Binance een mondiale speler is, waar dagelijks voor miljarden dollars wordt verhandeld.

Ook wordt erop gewezen dat Binance een voordeel had ten opzichte van de concurrentie doordat het geen heffingen voor toezicht aan DNB hoefde af te dragen, en eveneens onder andere kosten uit kwam. Op 18 augustus vorig jaar heeft het bedrijf een waarschuwing gehad. DNB heeft het registratieproces nu in behandeling.

Meer traditioneel

In een algemene reactie laat Binance weten het niet eens te zijn met alle onderdelen van DNB's besluit, maar zegt de manier waarop DNB toezicht houdt te respecteren. Het bedrijf is van plan een "meer traditioneel bedrijfsmodel" te voeren in Nederland.