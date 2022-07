KNMI schakelt morgen over naar code oranje vanwege hitte

Het KNMI schakelt in verband met de hitte morgen in het midden, oosten en zuiden van het land over naar code oranje. Dat betekent dat de ongewoon hoge temperaturen schade, letsel of veel overlast kunnen veroorzaken. Vandaag worden er temperaturen verwacht tussen 30 en 35°C.

Morgen zijn in het noorden temperaturen van 32 tot 36°C mogelijk. In het oosten, midden en zuiden geldt vanaf het einde van de dinsdagochtend tot in de avond code oranje voor zeer hoge temperaturen, met maximumtemperaturen van 38 tot 39°C.

Het is de tweede keer dat het KNMI code oranje afgeeft in verband met ongewoon hoge temperaturen, zei een woordvoerder op NPO Radio 1. Ze riep op om voldoende te drinken, de woning koel te houden en lichamelijke inspanningen te beperken. "En als je op pad gaat, neem dan een flesje water mee."