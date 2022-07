Nieuwe evacuaties om bosbranden Frankrijk, recordhitte in VK verwacht

De grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben zich vannacht verder uitgebreid. Inmiddels staat er ruim 14.000 hectare in brand in de gebieden Landiras en Teste-de Buch, in het departement Gironde nabij Bordeaux, melden de autoriteiten. Dat is net zo'n groot gebied als de gemeente Enschede.

Zo'n 3500 mensen zijn in Landiras geëvacueerd vanwege de vlammenzee. Sinds het begin van de bosbranden, vorige week, hebben ruim 16.000 mensen het gebied moeten verlaten. Onder hen zijn duizenden kampeerders.

Er zijn meer blusvliegtuigen en honderden extra brandweerlieden naar het getroffen gebied gestuurd. In Zuid-Frankrijk zijn inmiddels negen blusvliegtuigen actief, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ruim 1700 brandweerlieden proberen het vuur tot bedaren te brengen, maar dat gaat moeizaam door de grote droogte en de enorme hitte.

Net als in veel andere landen in Zuid-Europa kampt Frankrijk de komende dagen met zeer hoge temperaturen. Het meteorologische instituut Meteo France zegt dat het vandaag tussen de 40 en 42 graden kan worden, met uitschieters naar boven. Het zou weleens de warmste dag ooit in Frankrijk kunnen worden. In vijftien departementen is de hoogste alarmfase uitgeroepen.