Deense oud-renners over gele Vingegaard: 'Je kan pas in Parijs feestvieren'

Sörensen en zijn landgenoot Michael Rasmussen reizen in het spoor van Vingegaard mee met de Tour de France om verslag te doen voor respectievelijk de Deense televisie en de Deense krant Ekstra Bladet. Beiden weten hoe het is om successen te boeken in de belangrijkste rittenkoers ter wereld. Al waren hun wielerprestaties niet smetvrij.

Het leiderstricot zit weliswaar stevig om zijn schouders, maar met de Pyreneeën op komst en een uitgedunde Jumbo-Visma-ploeg - Primoz Roglic stapte zondag niet op en Steven Kruijswijk viel uit - wacht hem nog een zware klus. "We moeten afwachten. Er is nog een lange weg te gaan."

"Miguel Indurain zei het al: er kan altijd een kat oversteken." Rolf Sörensen, wielericoon in Denemarken, wil zich nog niet rijk rekenen als het gaat om de winstkansen van de Deense geletruidrager Jonas Vingegaard in de Tour de France.

Zowel Sörensen als Rasmussen gaf later toe verboden middelen te hebben gebruikt. Rasmussen werd zelfs in het geel door zijn eigen Rabo-ploeg uit de Tour gehaald, omdat hij gelogen had over zijn whereabouts.

Niet veel parallellen

Rasmussen wil dan ook niet te veel parallellen trekken tussen Vingegaard en zichzelf. "Ik heb mijn verleden en hij heeft het zijne. Het is vijftien jaar geleden; sindsdien is er veel gebeurd." Wel kan Rasmussen zich verplaatsen in een renner die het geel om zijn schouders heeft. "Dat gevoel is wel hetzelfde. Het is geweldig om rond te rijden in het geel."

De leiderstrui geeft je als renner een beschermd gevoel, legt Rasmussen uit. "Het team zal je steunen, de renners zullen honderd procent voor je geven". Ook in het peloton heeft het geel z'n voordelen. "Het is makkelijker om je daarin te bewegen. Ze geven je allemaal net vijf centimeter extra ruimte."

Daar staat tegenover dat de druk van buitenaf gaandeweg toeneemt. "Dat is voor Jonas wel veranderd. In het verleden stond hij in de belangstelling van de Deense pers en misschien de Nederlandse. Nu heeft de hele wereld interesse. Veel journalisten komen naar mij toe om te vragen hoe je de naam Vingegaard uitspreekt."