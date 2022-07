Zorgen bij MBO Raad over afname mbo-studenten

De MBO Raad maakt zich zorgen over het groeiende tekort aan mbo-studenten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verwacht komend schooljaar 492.000 mbo'ers, 21.000 minder dan in 2021-2022. Die afname zet de komende jaren waarschijnlijk door.

Dat heeft deels te maken met de vergrijzing en doordat er de komende jaren minder schoolgaande kinderen bij komen. Daarnaast kiezen jongeren steeds minder voor het middelbaar beroepsonderwijs.

"We zitten in een opwaartse druk. 'Hoger is beter', in zo'n samenleving leven we", zegt voorzitter Adnan Tekin van de MBO Raad in het NOS Radio 1 Journaal. Daardoor zouden volgens hem op de basisschool kinderen gestimuleerd worden voor havo of vwo te kiezen, waarna ze weer vaker doorstromen naar een hbo- of universitaire opleiding. "Daarover moeten we ons achter de oren krabben."

Goud in handen

Volgens de MBO Raad moeten kinderen al eerder enthousiast gemaakt worden voor beroepen in bijvoorbeeld de bouw of de techniek: "Laat ze op de lagere school in aanraking komen met mbo-beroepen en in het voortgezet onderwijs zou het bedrijfsleven vaker moeten laten zien wat de mogelijkheden zijn."

Tekin wijst op de wachttijd voor bijvoorbeeld zonnepanelen of een loodgieter, mede veroorzaakt door een tekort aan vakmensen: "Mbo'ers hebben goud in handen, dat realiseren ze zich te weinig."