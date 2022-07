Suriname opnieuw in de ban van financieel schandaal

In Suriname is een tweede onderzoek gestart naar het verdwijnen van bijna 1,8 miljoen euro van een rekening van het ministerie van Financiën. De Ware Tijd schreef vorige week dat het Surinaamse Openbaar Ministerie na een onderzoek beslag heeft laten leggen op rekeningen van bedrijven waar het geld naartoe is gesluisd.

President Santokhi heeft gisteren gezegd dat hij de minister van Financiën gevraagd heeft om ook een eigen, intern onderzoek te beginnen. "Ik kan nu wel aangeven dat het gaat om verschillende strafbare feiten zoals deelname aan criminele organisaties, valsheid in geschrifte en overtreding van de Wet strafbaarstelling moneylaundering", zegt hij.

Volgens de Ware Tijd zijn twee verdachten naar het buitenland gevlucht. In het onderzoek zou naar voren gekomen zijn dat ook twee medewerkers van Financiën bij de fraude betrokken zijn.

Bij verstek veroordeeld

Het is het tweede schandaal in de financiële sfeer in korte tijd dat Suriname bezighoudt. In februari werd de voormalige president van de Centrale Bank van Suriname tot een gevangenisstraf van 8 jaar veroordeeld voor witwassen, verduistering en corruptie.

Ook voormalig minister Hoefdraad van Financiën was verdachte in die zaak. Ondanks een uitreisverbod wist hij het land te verlaten. Hij werd bij verstek tot een gevangenisstraf van 12 jaar veroordeeld.