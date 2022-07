Oranje-hockeysters beleven emotioneel inhaalmoment na gewonnen WK-finale

"Hoe voelt dat nou, om wereldkampioen te zijn?", wil de moeder van hockeyster Sabine Plönissen weten na de 3-1 zege in de finale tegen Argentinië. Een echt antwoord krijgt ze niet van haar dochter. De verdedigster heeft nog even nodig om alles in zich op te nemen. "Wat gebeurt hier allemaal?", is het enige dat ze uit kan brengen.

In het voorbije halve uur heeft Plönissen met natte ogen de laatste minuut van de WK-finale beleefd, al haar teamgenoten geknuffeld, een ereronde gelopen, een gouden medaille om haar nek gekregen en uit volle borst meegezongen met het 'We Are the Champions' dat uit de speakers knalde.

En nu staat ze aan de zijlijn even bij te komen bij haar ouders. Heel even dan, want hop, daar is Laura Nunnink die Plönissen de wereldbeker in de handen duwt en een foto maakt van het hele gezin en de trofee.

Inhaalmoment

De familie Plönissen is lang niet de enige die aan het hek staat om hun dochter te omhelzen. De foto met wereldbeker hangt straks ook aan de muur in huize De Waard, Sanders en Keetels. En ook bij alle andere ouders van de kersverse wereldkampioenen. Ze zijn er allemaal. Wat de speelsters vanwege de coronapandemie in Tokio niet konden, een bijzonder moment in hun carrières delen met familie, wordt in het Spaanse Terrassa uitvoerig ingehaald.

Bekijk hieronder de samenvatting van de WK-finale en de reacties van aanvoerster Marloes Keetels en interim-bondscoach Jamilon Mülders: