Politie en OM vragen hulp van luchtvaartpassagiers bij opsporing criminelen

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) tonen vanaf vandaag tot en met 31 juli foto's van acht voortvluchtige veroordeelden op schermen op de drie grootste Nederlandse luchthavens. Reizigers krijgen in de vertrekhallen van Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport de foto's te zien van criminelen, die in Nederland zijn veroordeeld van vier jaar cel tot levenslang.

De acht zijn veroordeeld voor allerlei misdrijven, van een gewapende overval tot moord. Vermoedelijk zitten ze in het buitenland en ontlopen ze op die manier hun straf. De politie en het OM roepen reizigers op uit te kijken naar deze mensen. De instanties hopen met het tonen van de foto's meer informatie te krijgen over waar de criminelen zitten en of ze wellicht reizen naar andere landen om familieleden te bezoeken.

Geen uitleveringsverdrag

Volgens de politie en justitie kan de Nederlandse politie om verschillende redenen sommige criminelen niet laten oppakken in het buitenland. Met sommige landen heeft Nederland bijvoorbeeld geen uitleveringsverdrag. In andere landen geldt een andere verjaringstermijn, of kiezen landen ervoor de straf zelf uit te voeren.

"Niemand is onvindbaar en wij stoppen niet", waarschuwt Andy Kraag, het hoofd van de Landelijke Recherche. "Niet in de opsporing van deze voortvluchtigen en niet in het vinden van nieuwe oplossingen om criminelen die in Nederland veroordeeld zijn, op te pakken. We doen alles wat nodig is, dus ze kunnen zich beter melden bij de politie om de straf uit te zitten."

Minimaal 300 dagen cel

De actie wordt uitgevoerd door het team FASTNL van de landelijke recherche. Dat spoort samen met het OM voortvluchtigen op die nog minimaal 300 dagen in de cel moeten zitten, of nog meer dan 10.000 euro moeten betalen. Ook worden voortvluchtige tbs'ers opgespoord.

In totaal staan er op de lijst van het onderzoeksteam zo'n zeshonderd mensen. Vorig jaar werden in binnen- en buitenland 151 veroordeelden door dit team aangehouden. Recent pakte het team nog een van de twee ontsnapte tbs'ers uit de Pompekliniek in Nijmegen op.