Fraser-Pryce (35) heeft geen last van slijtage: vijfde wereldtitel op 100 m

Shelly-Ann Fraser-Pryce blijft de sprintwereld verbazen. De inmiddels 35-jarige Jamaicaanse veroverde op de WK atletiek in Eugene voor de vijfde keer in haar lange carrière de wereldtitel op de 100 meter. Ze spurtte in stadion Hayward Field naar het goud in een kampioenschapsrecord van 10,67 seconden. Volledig Jamaicaans podium Het zilver en brons waren ook voor sprintsters uit Jamaica. Shericka Jackson greep zilver in 10,73 en tweevoudig olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah behaalde het brons in 10,81. Voor de 35-jarige Fraser-Pryce was het al haar elfde wereldtitel. Ze won ook al vier wereldtitels met de Jamaicaanse estafetteploeg op de 4x100 meter, één op de 200 meter en één op de 60 meter indoor.

Haar eerste titel op de 100 meter, nog altijd het koningsnummer in de atletiek, won ze al in 2009 in Berlijn. Nadien kwamen daar nog wereldtitels in 2013, 2015 en 2019 en nu dus 2022 bij. Ze werd olympisch kampioene in 2008 in Peking en in 2012 in Londen. Vorig jaar in Tokio moest ze genoegen nemen met zilver achter haar landgenote Thompson-Herah. Het enige dat nog ontbreekt op haar indrukwekkende erelijst is het wereldrecord. Fraser-Pryce heeft een persoonlijk record van 10,60, maar de snelste 100 meter ooit staat nog altijd op naam van Florence Griffith-Joyner met 10,49, neergezet in 1988. Vier gouden plakken Amerika op dag drie van WK Amerika scoorde op de derde dag van de WK in eigen land vier gouden plakken. Grant Holloway prolongeerde zijn titel op de 110 meter horden. In de finale bleef hij zijn landgenoot Trey Cunningham 0,05 voor: 13,03 om 13,08.

Vooraf werd een strijd verwacht tussen Holloway (24) en Hansle Parchment (32). De Jamaicaan hield Holloway in Tokio van olympisch goud af door hem daar 0,05 voor te blijven. De tijden in de halve finales (Holloway 13,01 en Parchment 13,02) beloofden een spannende finale in Eugene. Parchment ontbrak echter; hij liep een blessure op toen hij een horde raakte bij een proefstartje. Een volledig Amerikaans podium bleef daarna uit, omdat Devon Allen na een valse start werd gediskwalificeerd. Eindelijk wereldtitel kogelstoter Crouser Ryan Crouser veroverde eindelijk de wereldtitel in de buitenlucht bij het kogelstoten. De houder van het wereldrecord en tweevoudig olympisch kampioen (2016 en 2021) won tot Eugene slechts zilver op de WK, zowel in 2019 in de buitenlucht en dit jaar indoor. Zijn winnende stoot was 22,94 meter ver, vijf centimeter meer dan zijn landgenoot Joe Kovacs. Josh Awotunde zorgde met brons (22,29 meter) voor een volledig Amerikaans podium. In de Amerikaanse ochtenduren had Brooke Andersen Amerika bij het kogelslingeren aan goud geholpen met een afstand van 78,96 meter. De Amerikaanse vrouwen waren op dreef bij het polsstokhoogspringen. De vorig jaar met olympisch goud in Tokio verrassende Katie Nageotte dankte het mondiale goud aan haar geslaagde sprong over 4,85 meter. Dat deed ze in haar eerste poging. Landgenote Sandi Morris had daar twee pogingen voor nodig en moest daardoor genoegen nemen met zilver.