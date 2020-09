Meermaals gelost en toch fietst Poels door: 'Hoop op niet te veel wind'

Wout Poels kende een loodzware eerste Tourweek. De 32-jarige Nederlander hield aan een valpartij in de eerste etappe onder meer een gebroken rib en een gekneusde long over. In de dagen daarna moest hij meer dan eens lossen en leek zijn situatie niet veel te verbeteren. Toch staat Poels vandaag weer aan de start, zo verzekerde hij de Nederlandse wielerfans.

"Ik heb in de dagen na de val wel af en toe getwijfeld of ik door moest fietsen", liet Poels maandagavond weten in de Avondetappe. "Maar ik merkte dat ik steeds beter de grupetto (de grote groep gelosten in een bergetappe, red.) kon volgen. Dus ik wilde het in elk geval tot de rustdag proberen."

Dat de zwaar gehavende Poels toch doorreed, kwam hem op behoorlijk wat kritiek te staan. "Ik heb niet alles meegekregen", erkende de renner van Bahrain-McLaren. "Maar ik heb scans laten maken en de ploegdokter en de Tourdokter hebben ernaar gekeken. Als zij zeggen dat het geen gevaar oplevert als ik doorfiets, ben ik uiteindelijk zelf degene die beslist of ik doorga."

Strijdlustigste renner

De jury van de Ronde van Frankrijk besloot in de vijfde etappe Poels een hart onder de riem te steken. Hij kreeg de prijs voor strijdlustigste renner, omdat hij de hele dag aan het laatste wiel van het peloton ploeterde, even moest lossen, maar zich toch weer terugvocht.

Bekijk hier de reactie van Poels nadat hij de prijs voor de strijdlustigste renner in ontvangst heeft genomen: