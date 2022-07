Noord-Korea zegt dat einde corona-uitbraak in zicht is

Het einde van de corona-uitbraak in Noord-Korea is nabij, meldt staatspersbureau KCNA. Het land is op weg om de crisis "eindelijk onschadelijk" te maken. Deskundigen zetten er vraagtekens bij.

Met de telescoop hopen de Zuid-Koreanen meer te weten te komen over corona in Noord-Korea. Hierover komt weinig betrouwbare, actuele informatie naar buiten. Een verslag van correspondent Sjoerd den Daas vanuit Ganghwa, Zuid-Korea. - NOS

Daarnaast worden in omringende landen juist meer besmettingen gemeld de laatste tijd. In China waren het er zaterdag bijna 700, het hoogste aantal sinds 23 mei. In Zuid-Korea verwachten deskundigen de komende tijd elke week honderdduizenden nieuwe gevallen. En in de Japanse hoofdstad Tokio werden afgelopen woensdag bijna 17.000 infecties vastgesteld, het hoogste aantal sinds februari.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO zet grote vraagtekens bij het nieuws. Vorige maand nog was er de angst dat het eerder slechter dan beter ging. Die vrees was er vooral doordat er geen onafhankelijke cijfers over de corona-uitbraak in Noord-Korea zijn.

Correspondent Sjoerd den Daas:

"Het is onmogelijk om de berichten van staatspersbureau KCNA te controleren. Of het echt beter gaat, en er minder besmettingen zijn, is niet objectief vast te stellen. De vraag is in hoeverre de Noord-Koreaanse autoriteiten daar wel toe in staat zijn. Bij gebrek aan testkits varen ze vooral op symptomen als verhoging en benauwdheid, maar die zie je uiteraard niet bij iedereen.

Mogelijk ligt het aantal besmettingen inderdaad lager, begint de sluiting van de grens met China haar tol te eisen, of een combinatie daarvan. In de afgelopen weken zouden er wel meermaals Chinese leveringen van hulpgoederen in Noord-Korea zijn aangekomen. Hiermee zou eventueel ook het gebruikelijke handelsverkeer over en weer herstart kunnen worden."