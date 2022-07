'Nederland krijgt er dit jaar 350 miljonairs bij door migratie'

Meer miljonairs komen in Nederland wonen dan er vertrekken. Dit jaar krijgt Nederland er per saldo 350 miljonairs bij, valt af te leiden uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij migratieadviesbureau Henley & Partners.

"Afgelopen jaar zagen we een beweging van miljonairs richting Nederland", zegt een woordvoerder van het bedrijf dat mensen met veel vermogen adviseert op het gebied van investeringen, waarmee ze vaak in landen een 'gouden' visum of paspoort kunnen krijgen. "Redelijk veel expat-miljonairs uit het Verenigd Koninkrijk zijn naar Nederland verhuisd." Het ligt voor de hand dat dat met de Brexit samenhangt, maar dat verband is niet vastgesteld. Ook is niet bekend of er meer of minder miljonairs dan andere jaren bij zijn gekomen.

Op basis van het eigen klantenbestand en statistieken over vastgoed en visumaanvragen volgt het bedrijf de migratiebewegingen van zo'n 150.000 miljonairs. Het adviesbureau "voor wereldburgers" schat dat met name Rusland, China en India dit jaar veel miljonairs verliezen, terwijl de Verenigde Arabische Emiraten, Australië en Singapore er juist duizenden bij krijgen.

Sinds de oorlog in Oekraïne en de Europese sancties tegen Rusland lijken met name rijke Russen uit te wijken naar plekken als Dubai.

Hoe het komt dat ook Nederland aantrekkelijk is voor buitenlandse miljonairs is onduidelijk. "Nederland heeft niet echt een programma voor investeringsmigratie", zegt een woordvoerder van Henley. Daarmee doelt ze op speciale programma's waarbij rijken een visum of paspoort kunnen krijgen op voorwaarde dat ze investeren in het land.