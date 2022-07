Nederlandse expeditie op Spitsbergen gehinderd door ijsberen

"Het plan is opnieuw gewijzigd. We hadden een prachtig plan om naar de meren te gaan, maar er is weer een ijsbeer opgedoken." De wetenschappers aan boord van het schip Ortelius, die onderzoek doen naar klimaatverandering op Spitsbergen, werden zondagmiddag toegesproken door expeditieleider Jan Belgers. Voor de derde dag op rij leidde de aanwezigheid van ijsberen ertoe dat de expeditie, die is opgezet door Nederlandse wetenschappers, niet verloopt zoals gehoopt. Gistermiddag en vrijdag konden de onderzoekers de Ortelius niet verlaten vanwege ijsberen aan de wal. Zaterdag konden ze wel aan land, maar moesten ze in allerijl geëvacueerd worden vanwege een ijsbeer. Dat die er zoveel zijn, komt waarschijnlijk door het snelle smelten van het zee-ijs dit voorjaar. Daardoor zitten de beren vast op het land, tot in het najaar, want pas dan ontstaat er weer zee-ijs. De ijsberen vormen een nieuwe tegenslag voor de onderzoekers. Om het schip te verlaten moeten ze op zee overstappen op een rubberboot, maar de eerste dag was er te veel mist om aan land te kunnen gaan. De tweede dag was de golfslag te hoog. Ook is er inmiddels corona uitgebroken aan boord. Toch heeft de expeditie ook successen geboekt. De onderzoekers zijn drie keer aan land geweest en hebben een deel van hun veldwerk gedaan.

Dit gebeurt nu op Spitsbergen Sinds afgelopen woensdag vaart een schip met vijftig wetenschappers aan boord in de Spitsbergen-archipel. Ook vijftig toeristen varen mee. Ze slapen aan boord, maar willen zo vaak mogelijk aan land gaan. Doel van de reis is het onbewoonde eiland Edgeøya. Nergens ter wereld gaat de opwarming sneller dan daar. Wetenschappers met verschillende vakgebieden onderzoeken wat de gevolgen zijn van de snelle klimaatverandering voor bijvoorbeeld planten en dieren. De NOS vaart ook mee en doet verslag.

Volgens expeditieleider Belgers zijn er meer ijsberen dan verwacht. "Meestal zijn er een paar, maar nu zitten er waarschijnlijk tientallen in de buurt die je niet ziet in het landschap. De beren hebben als het ware de bus gemist", verklaart hij. Als het zee-ijs zich in de lente terugtrekt, blijven de beren het liefst op het ijs. Maar als dat plotseling sneller smelt dan verwacht, wordt een beer erdoor overvallen. "Die weet nou eenmaal niet wanneer het laatste stukje ijs er is." Voor ijsberen is dat geen goed nieuws. Vooral niet voor moederdieren en hun jongen die achterblijven. "De ijsberenpups overleven dit vaak niet." In de buurt van Edgeøya worden de meeste ijsbeertjes van Spitsbergen geboren op kleine eilanden. Daarom is dat beschermd gebied. De ijsberen die de zomer moeten zien te overleven op land, zullen zich met andere dieren moeten voeden dan zeehonden. Grazende ijsberen Ze eten bijvoorbeeld eieren van ganzen, of proberen rendieren te eten en vogels te vangen. "Op een gegeven moment gaan ze zelfs gras grazen. Alles om hun maag te vullen. Maar daarop overleven ze doorgaans niet", zegt Belgers.