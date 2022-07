'Cursball? Korball?' Nederlandse korfballers stelen de show op World Games

Speelster Anouk Haars van het Nederlands korfbalteam gebruikt dezelfde analogie als ze in een taxi zit in Birmingham. "Dan zegt de chauffeur 'Korball? What is korfball?' Dan leggen we inderdaad uit dat het basketbal is, maar dan zonder bord. Ik haal netbal er nog wel eens bij en dan snappen de meesten het wel. Maar dat mannen en vrouwen samen in een team spelen en dat we 360 graden om de korf heen spelen, is voor velen toch nog best ingewikkeld."

'Cheeks' Frederick

Het Birmingham Jefferson Convention Complex zit verrassend vaak vol bij de wedstrijden op het korfbaltoernooi. De sport lijkt in de smaak in te vallen. Voor een aantal supporters is dat niet verwonderlijk. Zij maakten deel uit van 'Team USA' in de late jaren zeventig en de jaren tachtig, de periode dat er deelgenomen werd aan wereldkampioenschappen en de World Games.

"Wij waren de verrassing op de World Games in 1985. We wonnen toen brons", zegt Chris 'Cheeks' Frederick. "We waren een stelletje omgeturnde basketballers die wel wisten dat we niet mochten lopen met de bal, maar het was lastig om niet te dribbelen. En die hoge korf?! Dat was echt een uitdaging voor ons."