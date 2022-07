Meerkampster Vetter ligt op koers voor WK-zilver, maar wil daar niets van weten

Het Hayward Field Stadium in het Amerikaanse Eugene doet in de verste verte niet denken aan het Olympisch Stadion van Tokio. En toch: meerkampster Annouk Vetter waande zich zondag in de bescheiden Amerikaanse atletiekarena bij vlagen in de immense betonkolos van de Japanse metropool.

Het waren nota bene buitenstaanders die de vice-olympisch kampioene er in de catacomben op moesten wijzen dat ze na de eerste dag van de WK op 4.010 punten staat. Daarmee ligt ze halverwege de meerkamp 167 punten voor op het schema van haar nationale record, dat ze in mei van dit jaar tijdens de Hypomeeting in Götzis op 6.693 punten bracht. Ze hoeft met die 4.010 punten alleen de ongenaakbare Thiam, goed voor een tussenscore van 4.071, voor zich te dulden.

Hier en nu De grote overeenkomst met die memorabele vierde augustus van het jaar 2021 is echter dat Vetter 347 dagen na dato opnieuw volledig in het hier en nu leeft. Zorgen voor de dag van morgen zijn haar wederom vreemd. "Ik denk gewoon helemaal nergens aan."

Twee weken geleden lag ze nog op de bank bij de fysiotherapeut, zo haalde ze maandag in de catacomben van Hayward Field in herinnering. In mei had ze op de eerste dag van de zevenkamp in Götzis een blessure opgelopen tijdens het hoogspringen. Het fysieke herstel van die kwetsuur voelde met oog op de wereldkampioenschappen voor Vetter als een race tegen de klok.

Het zijn bespiegelingen waar Vetter zich niet langer door laat afleiden. Ze is uitgegroeid tot een volwassen atlete die heeft afgeleerd doorgeschoten kritisch op zichzelf te zijn. Ook rekenmodellen als die van ten7events.com bezorgen haar geen muizenissen meer in het hoofd. Iets dat overigens ook geldt voor haar aanloop naar de mondiale titelstrijd, die niet geheel vlekkeloos verliep.

Vetters reputatie in de wonderlijke wereld van loop- en technische nummers snelt haar inmiddels voorbij. De website ten7events.com rekende uit dat de Nederlandse statistisch gezien de grootste kandidaat om zich ook in Eugene te verzekeren van een zilveren medaille.

"Ik weet nog dat ik op dat moment aan mijn fysio vroeg of ik op tijd genezen zou zijn om op de WK te kunnen starten", zei ze. "Hij verzekerde dat het allemaal goed zou komen. Op dat moment dacht ik alleen maar: ik hoop dat je gelijk krijgt."



Pijntjes

Tijdens het voorbereidende trainingskamp in het Amerikaanse Irvine was het inderdaad gedaan met de pijntjes in knie en hamstring. Toch kende ze in Eugene voorafgaande aan de ronde langs zeven onderdelen de nodige twijfels, bekende ze.

"Ik was gewoon heel benieuwd naar mijn snelheid en hoe het op de 100 horden zou verlopen. Veertien dagen geleden deed ik nog 19 seconden over de 100 meter. En deze week had ik voor de eerste keer vanuit het startblok over drie horden gelopen."

Geslaagde ouverture

Het begin van de meerkamp was daarmee een spannend moment. "Ik had erop gerekend dat het misschien een beetje zou tegenvallen. Maar alles is heel gebleven. Mijn knie voelt goed en mijn hamstring zit er nog aan."



Vetter kon terugblikken op een meer dan geslaagde ouverture. Zelfs een schoonheidsfoutje bij de laatste horde van het eerste nummer bracht haar niet uit het lood. Ze klokte over 100 meter een tijd van 13,30 en daarmee was ze uiteindelijk zeer tevreden.